Jessica Alves, in un’intervista, ha parlato dei tanti interventi chirurgici a cui si è sottoposta, svelando il costo delle operazioni.

Jessica Alves continua a far parlare di sé per il suo lungo percorso di trasformazione estetica. L’influencer ha speso tantissimi soldi in chirurgia plastica, per cambiare completamente il suo viso.

Jessica Alves: la scelta di avere un nuovo volto

La celebre influencer Jessica Alves, conosciuta dal pubblico come la “Barbie Umana”, ha dichiarato di essersi sottoposta a oltre cento interventi di chirurgia plastica nel corso degli anni, arrivando a spendere più di un milione di sterline per modificare il proprio aspetto. A 42 anni, Jessica non sembra intenzionata a fermarsi. Oltre alle operazioni chirurgiche, segue una rigorosa routine di mantenimento che comprende trattamenti laser, procedure di biostimolazione e l’assunzione di antiossidanti per contrastare i segni dell’invecchiamento.

L’ultimo cambiamento evidente riguarda il volto, oggi più definito e affusolato rispetto al passato. Dopo aver rimosso una parte consistente dei filler accumulati negli anni, l’influencer si è sottoposta a un nuovo lifting facciale e a un intervento di rimodellamento osseo per ottenere lineamenti ancora più femminili.

Nel documentario Hooked On The Look, Jessica Alves ha mostrato alcune fasi del suo percorso in una clinica specializzata in Thailandia. Qui ha chiesto ai chirurghi di intervenire sulla struttura ossea della mandibola e del mento per rendere il volto più sottile e armonioso.

L’obiettivo dichiarato era quello di ottenere un aspetto ancora più femminile attraverso un delicato intervento di chirurgia ossea. Nello stesso periodo, Jessica si è sottoposta anche a una procedura di femminilizzazione della voce, parte integrante del percorso che l’ha portata a sentirsi sempre più a proprio agio con la propria identità.

Le immagini condivise sui social mostrano un volto visibilmente più scolpito e allungato, risultato che sembra rispecchiare le aspettative dell’influencer.

Jessica Alves: “Ho speso oltre 1 milione per le operazioni”

Durante il programma televisivo, Jessica ha parlato apertamente delle cifre investite negli anni per il proprio aspetto. Tra gli interventi più significativi figurano protesi al seno e ai glutei, numerose rinoplastiche e la rimozione di alcune costole per ottenere una silhouette più sottile. La showgirl ha inoltre raccontato di aver sperimentato trattamenti particolarmente insoliti, tra cui iniezioni a base di sostanze derivate dal salmone, utilizzate per stimolare la produzione di collagene e migliorare l’aspetto della pelle. “Ho speso oltre 1 milione per le operazioni” ha dichiarato l’influencer.

Non sono mancati momenti difficili. Jessica ha ricordato uno degli episodi più drammatici del suo percorso, legato a una rinoplastica effettuata diversi anni fa. Dopo l’intervento, una grave infezione rischiò di compromettere seriamente il risultato ottenuto e la salute dei tessuti nasali. Nonostante le complicazioni e i rischi affrontati, Alves continua a considerare la chirurgia estetica una scelta personale fondamentale. Tuttavia, ha più volte precisato di non voler essere un modello da seguire per altre persone. Oggi Jessica sostiene di non essere mai stata così felice e di sentirsi finalmente in armonia con il proprio corpo. Una storia che continua a dividere l’opinione pubblica, tra chi ammira la sua determinazione e chi mette in guardia sui rischi della chirurgia estetica estrema.