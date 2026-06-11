I preparativi delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero già partiti o almeno secondo le ultime indiscrezioni ma, a quanto pare, c’è qualcuno che non ne è particolarmente felice. Stiamo parlando di Francesco Totti, ex marito della conduttrice. Ma, come mai?

Ilary Blasi, le nozze con Bastian Muller: a quando il fatidico sì?

Che tra Ilary e Bastian Muller le cose procedano a gonfie vele è sotto gli occhi di tutti. Insieme da circa tre anni, la coppia è pronta a diventare marito e moglie, con la romantica proposta da parte dell’imprenditore arrivata a Parigi qualche mese fa. Alcuni rumors recentemente hanno parlato di preparativi di nozze già avviati ma, a oggi, ancora non c’è una data ufficiale. La conduttrice, reduce dalla fortunata esperienza al timone del Grande Fratello Vip, non è ancora divorziata da Francesco Totti il quale pare essere contrario alle possibili notte tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco. Ma, come mai?

“Ilary non si deve sposare”, perché Totti vuole impedire il matrimonio con Bastian?

Alberto Dandolo, su “Oggi” ha riportato l’indiscrezione circa il fatto che Francesco Totti non vedrebbe di buon occhio il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller, alimentando così il clima già teso e reso incandescente dalle dispute giudiziarie e patrimoniali che ormai da anni contrappongono gli ex coniugi. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo, l’ex capitano della Roma avrebbe intenzione di mettersi di traverso alle nozze perché “non accetta che l’imprenditore tedesco si insedi nella sua villa all’Eur e tantomeno che condivida il quotidiano con i suoi figli.” E’ proprio la villa all’Eur che da tempo è al centro della disputa legale tra la Blasi e Totti, con le sue venticinque stanze, due saloni, una sala giochi e un cinema. Oltre ovviamente agli spazi esterni, con tanto di capo da calcetto, da tennis, piscina e spa. Dopo la separazione Totti ha dovuto lasciare la villa a Ilary, che è rimasta a viverci con i figli e, in caso di nozze con Bastian, anche l’imprenditore tedesco potrebbe trasferirsi lì definitivamente.

Totti non vuole che Ilary si sposi: a sostenerlo Noemi Bocchi

Alberto Dandolo su “Oggi“, come appena visto, ha rivelato che Francesco Totti sarebbe contrario al matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller, in particolare non vorrebbe che l’imprenditore tedesco si insedi nella sua villa all’Eur né che condivida il quotidiano con i suoi figli. A sostenere l’ex capitano della Roma ci sarebbe la fidanzata, Noemi Bocchi: “a fomentarlo c’è Noemi, in costante competizione con Ilary: la vedrebbe come un fumo negli occhi.” Insomma, il clima descritto è ancora a quanto pare carico di tensione. Quando si sposeranno dunque Ilary e Bastian?