Un video in cui Francesco Totti ha fatto uno scherzo a una turista ha scatenato accese polemiche sui social.

Francesco Totti è in vacanza a Istanbul insieme a Noemi Bocchi. Il video di uno scherzo a una turista ha fatto discutere e ha scatenato accese polemiche sui social.

Totti in vacanza a Istanbul: lo scherzo che fa discutere

Francesco Totti torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un gol, una battuta televisiva o un’uscita pubblica legata al calcio. L’ex capitano della Roma è, infatti, finito al centro di una nuova polemica social dopo un video girato a Istanbul, durante un viaggio insieme alla compagna Noemi Bocchi. La coppia si trovava in Turchia in occasione del World Legends Padel Tour, evento che riunisce ex campioni del calcio internazionale. Nel corso della visita alla Cisterna Basilica, uno dei luoghi simbolo della città, Totti si è reso protagonista di uno scherzo ai danni di una turista, gesto ripreso e poi pubblicato proprio da Noemi Bocchi sui social. Un episodio che voleva essere leggero e ironico, ma che online ha generato una reazione decisamente divisiva.

Nel filmato si vede Totti avvicinarsi a una visitatrice mentre passeggia all’interno del sito storico e sfiorarle la testa con un dito. La donna si volta sorpresa per capire cosa sia accaduto, mentre l’ex calciatore finge indifferenza, distogliendo lo sguardo e commentando con nonchalance la scena. Nel frattempo Noemi Bocchi riprende tutto ridendo, commentando a sua volta la situazione con tono scherzoso.

La turista, dopo un attimo di smarrimento, riprende semplicemente il proprio cammino, senza ulteriori interazioni. Il video, però, una volta pubblicato, ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico.

Il video di Totti a Istanbul: le polemiche

Sui social la reazione è stata immediata. Alcuni utenti hanno letto la scena come una semplice gag in stile “Totti”, altri hanno criticato duramente il gesto, giudicandolo fuori luogo e poco rispettoso nei confronti della persona coinvolta. Tra i commenti comparsi online si leggono opinioni molto diverse: c’è chi definisce la scena “innocua e divertente” e chi invece la boccia senza appello, scrivendo frasi come “non fa ridere” o “scherzi da scuola materna”. A far discutere è anche il fatto che la vittima dello scherzo sia una turista completamente estranea al contesto mediatico della coppia.

L’episodio riapre ancora una volta il dibattito sul confine tra ironia e contenuti social, soprattutto quando coinvolgono persone non consapevoli di essere riprese. Totti, da sempre conosciuto per il suo carattere goliardico e autoironico, si trova così al centro di una polemica che riflette più in generale il cambiamento del modo in cui gli utenti giudicano oggi i comportamenti dei personaggi pubblici. Un gesto nato probabilmente senza particolari intenzioni sembra quindi essersi trasformato nell’ennesimo caso virale, dimostrando quanto, nell’era dei social, anche una semplice battuta possa rapidamente dividere l’opinione pubblica.