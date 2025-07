In questa scheda conosciamo meglio chi è il protagonista di Too Hot To Handle, Alessandro Varsi

A Too Hot to Handle è uno dei protagonisti. Si chiama Alessandro Varsi e lo conosciamo meglio attraverso questa scheda tra età, altezza, fidanzata e Instagram dove seguirlo. Ecco chi è Alessandro di Too Hot to Handle.

Chi è Alessandro Varsi

Nome e Cognome: Alessandro Varsi

Data di nascita: 2003

Età: 22 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: pratica box e ha un ristorante

Fidanzata: Alessandro è single

Tatuaggi: Alessandro ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @varsi_

Alessandro Varsi età e altezza

Quanti anni ha e qual è il cognome di Alessandro di Too Hot To Handle? Il protagonista del reality di Netflix si chiama Alessandro Varsi ed è nato a Roma.

Non conosciamo la data di nascita completa, ma dovrebbe essere nato nel 2003 e di conseguenza la sua età è di 22 anni. Purtroppo non è noto il segno zodiacale.

Lui ha raccontato che ha origini colombiane nella prima puntata del programma.

Nulle anche le informazioni su altezza e peso.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Alessandro Varsi? Ovviamente il ragazzo è single, requisito minimo per la partecipazione al reality show di Netflix.

Non conosciamo al momento molti altri aspetti della sua vita privata.

Dove seguire Alessandro Varsi di Too Hot to Handle: Instagram e social

Se intendete seguire Alessandro Varsi di Too Hot To Handle potete farlo su Instagram, dove ha un account pubblico, ma è presente anche su Facebook.

Nel suo profilo condivide tutto ciò che lo riguarda la sua passione per la boxe, ma anche i viaggi. Non mancano scatti dove mette in mostra il suo fisico e tatuaggi.

Carriera

Cosa sappiamo della carriera? Sappiamo che gestisce il ristorante romano Shooters, a quanto pare molto conosciuto anche dai vip.

Peraltro dai social è emerso che pratica box e ama il calcio (è tifoso della Roma), anche questo pare uno sport che ha praticato o pratica ancora attualmente.

Alessandro Varsi a Too Hot to Handle

Too Hot To Handle ha ufficialmente preso il via anche in Italia, dopo le varie edizioni internazionali presenti su Netflix. Alla conduzione abbiamo Fred De Palma, che farà da guida ai protagonisti del gioco.

Qual è l’obiettivo di Too Hot To Handle? Riuscire a difendere il montepremi finale, ma non solo! Ogni partecipante deve immergersi in questa avventura, creando legami profondi ed evitare la superficialità. Peraltro devono fare il possibile per non cadere in tentazione (non sono ammessi nemmeno baci) e quindi lasciarsi andare con altri single.

A tenerli d’occhio Lana, una sorta di Alexa che interverrà nel corso delle puntate. Contrapposta a lei “Malana”, che avrà invece il compito di provocare i concorrenti.

E a proposito di concorrenti, a Too Hot To Handle c’è anche Alessandro Varsi.

Oltre a rivelare qualche sua perversione, Alessandro nella clip di presentazione di Too Hot To Handle ha spiegato che il suo asso nella manica sarebbe lo sguardo.

Il cast di Too Hot to Handle

Chi sono tutti i concorrenti del cast di Too Hot to Handle? Qui la lista completa dei partecipanti:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.