Una crescita importante confrontando l’anno precedente: nel 2026 l’evento ha raggiunto 36 milioni di contatti

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 conquista ancora una volta la Rete, grazie soprattutto a una serie di contenuti social (diventati in poco tempo virali) e a un parterre di artisti di tutto rispetto: il meglio della musica italiana.

Power Hits Estate raddoppia il numero di contatti

Secondo gli ultimi dati (Fonte Sensemakers – Comscore) rispetto all’anno precedente, i contatti hanno superato addirittura i 36 milioni. Con un aumento più che significativo, del 56%.

La serata del 31 maggio è disponibile anche su RTL 102.5 play

Il Centrale del Foro italico di Roma, nella serata del 31 maggio, ha ospitato oltre 45 artisti dal vivo. I grandi nomi della musica italiana, come Achille Lauro, Gigi D’Alessio, e Biagio Antonacci. La serata del 31 maggio è anche disponibile su RTL 102.5 Play, la piattaforma on demand dell’emittente radiofonica.

Una crescita consistente anche su TikTok: 4 milioni di views in più rispetto al 2025

Quest’anno, il dato legato a TikTok è di 6,6 milioni di views rispetto ai 2,6 milioni dello scorso anno. Ottime performances anche su Instagram: 20 milioni di contatti raggiunti.

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