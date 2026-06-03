Scopriamo insieme quanto guadagna Maja Chwalińska, la nuova stella del tennis che sta facendo sognare.

Maja Chwalińska è stata una bellissima sorpresa per gli appassionati di tennis. Ma quanto guadagna la tennista? A quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo insieme.

Maja Chwalińska, quanto guadagna la tennista polacca: il patrimonio

Per molti appassionati di tennis il nome di Maja Chwalińska rappresenta una delle sorprese più belle della stagione. La tennista polacca sta vivendo il momento più importante della sua carriera grazie allo straordinario percorso compiuto al Roland Garros, torneo che le ha permesso non solo di ottenere risultati sportivi prestigiosi, ma anche di migliorare in modo significativo la propria situazione economica.

Fino a oggi, la giocatrice aveva accumulato poco più di 860 mila dollari di montepremi nel corso della sua carriera professionistica. Una cifra importante ma lontana da quelle dei grandi nomi del circuito femminile. Nel solo 2026, però, Chwalińska ha già incrementato notevolmente i propri guadagni grazie ai risultati ottenuti nei tornei internazionali.

La vera svolta è arrivata a Parigi. Il raggiungimento dei quarti di finale del Roland Garros rappresenta infatti il miglior risultato mai ottenuto dalla polacca. Un traguardo ancora più significativo se si considera che in passato non era mai riuscita a superare il secondo turno nei tornei del Grande Slam.

Maja Chwalińska, nuova stella del tennis: il successo e i guadagni

L’impresa realizzata a Parigi ha avuto un impatto immediato anche dal punto di vista finanziario. Grazie al suo straordinario cammino nel torneo, la tennista si è assicurata un premio molto consistente, destinato a modificare radicalmente le sue prospettive future. Chwalińska ha raccontato più volte le difficoltà affrontate da molti atleti che non appartengono ai giocatori top del tennis.

Viaggi, alberghi, staff tecnico e spese quotidiane rappresentano infatti costi elevati che possono incidere pesantemente sul bilancio di una giocatrice. Proprio per questo motivo, la qualificazione ai quarti di finale ha assunto un significato particolare. Oltre alla soddisfazione sportiva, il risultato le permette di affrontare con maggiore serenità gli impegni futuri e di programmare la propria attività agonistica con meno preoccupazioni economiche.

Maja Chwalińska: le dichiarazioni sulla situazione economica

Durante una conferenza stampa, la polacca ha raccontato con ironia una situazione che molti giocatori conoscono bene. Non avendo previsto di restare così a lungo in gara, si è trovata a dover cercare una sistemazione per proseguire il soggiorno a Parigi. Con il sorriso, Chwalińska ha spiegato che sperava di trovare ancora una camera disponibile e che i premi vinti non vengono accreditati immediatamente. Un aspetto poco conosciuto dal grande pubblico ma molto rilevante per chi vive il circuito professionistico.

La tennista ha inoltre sottolineato come il premio finale debba essere ridimensionato considerando il peso delle tasse e delle trattenute fiscali. Una parte significativa del denaro guadagnato viene infatti assorbita dagli obblighi tributari, riducendo l’importo effettivamente disponibile.

Nonostante tutto, il Roland Garros 2026 resterà un punto di svolta nella carriera di Maja Chwalińska. Grazie a questo evento, la giocatrice polacca ha conquistato visibilità internazionale e una maggiore stabilità economica, elementi fondamentali per continuare a crescere nel tennis di alto livello.