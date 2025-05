Vicine le nozze per Ilary Blasi? Bastian beccato mentre le fa la proposta con tanto di anello in bella vista

I paparazzi hanno beccato Bastian Muller fare la proposta a Ilary Blasi con tanto di anello in bella vista. La conduttrice sembra essere vicina alle nozze dopo la rottura con Francesco Totti.

La proposta di Bastian a Ilary Blasi

Da tempo ormai non si parla che della possibilità di vedere Ilary Blasi impegnata in un nuovo matrimonio. Dopo le fedine spuntate a febbraio e i gossip che parlavano della possibilità di accelerare le pratiche di divorzio con Francesco Totti, per celebrare le nozze con Bastian Muller, ecco che si ritorna sull’argomento.

Questa volta potrebbe non essere una semplice indiscrezione e i fiori d’arancio sarebbero sempre più vicini per Ilary Blasi. La conduttrice messa da parte l’esperienza con The Couple (anche se nuovi progetti potrebbero arrivare), presto pare possa convolare a nozze con l’attuale compagno Bastian Muller.

E proprio quest’ultimo pare fosse intenzionato da un po’ a chiederle la mano, ma tutti siamo rimasti in attesa che ciò si verificasse effettivamente. Il pensiero di Bastian Muller però sembra esserci eccome, tanto che durante un gita a sorpresa sarebbe arrivata la romantica proposta.

Il settimanale Chi, nel servizio a cura di Valerio Palmieri, ha svelato qualche dettaglio sul suo nuovo numero, spiegando che la coppia avrebbe acquistato lo stretto necessario per trascorrere la notte fuori, per poi dirigersi a Villa d’Este. Insieme sono stati paparazzati su una barca a fare un giro del lago:

“Prima ha parlato con il capitano, probabilmente gli ha detto di viaggiare senza una meta precisa, perché doveva fare un regalo alla sua fidanzata. Poi, una volta lontano dalla riva, Bastian ha estratto un anello prezioso e si è inginocchiato di fronte a Ilary”, si legge sulla rivista.

Dalle immagini riportate da Chi sembrerebbe che Ilary Blasi sarebbe rimasta sorpresa tanto da esplodere in un pianto di gioia prima di dire il fatidico “sì” al suo compagno. Dal giornale si apprende che per quanto la Blasi sia sempre stata una persona brava a sdrammatizzare, stavolta era davvero colpita e commossa:

“Ha baciato appassionatamente Bastian e poi ha fatto un gesto di grande tenerezza: gli ha preso il viso fra le mani e gli ha sussurrato la sua risposta”.

Se così fosse dunque dopo due anni e mezzo Ilary Blasi e Bastian Muller potrebbero davvero convolare a nozze. La definizione del divorzio con Francesco Totti non è ancora conclusa, ma in ogni caso le cose sembrano ormai essere fatte.

La coppia al momento non ha confermato o smentito il gossip. Dunque attenderemo nuove news da parte dei diretti interessati.