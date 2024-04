L’imitazione (con tanto di frecciate) di Barbara d’Urso torna in Rai e non tarda ad arrivare la sua reazione

NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Barbara d'Urso

In Rai, a Stasera Tutto è Possibile, ieri sera è tornato Vincenzo De Lucia con l’imitazione di Barbara d’Urso e non è tardata ad arrivare la reazione della presentatrice!

L’imitazione di Barbara d’Urso

Ieri sera è tornato ufficialmente Stasera Tutto è Possibile con la sua decima edizione. Tra i protagonisti abbiamo ritrovato Vincenzo De Lucia. L’attore ci ha regalato una nuova imitazione di Barbara d’Urso. Un lavoro certosino da parte sua, che ha riproposto il look della conduttrice, sfoggiato a Domenica In durante la sua intervista.

Ecco qui un assaggio della parodia di Barbara d’Urso, riproposta poi in seguito nella trasmissione di Stefano De Martino.

Una volta arrivato il suo turno, Vincenzo De Lucia ha fatto irruzione in studio nei panni di Barbara d’Urso. Nel corso dell’imitazione non è mancata qualche frecciatina ironica a Myrta Merlino, Pier Silvio Berlusconi, così come alla sua “vecchia” casa di Mediaset. L’episodio è stato molto commentato sui social e De Lucia con il suo talento è riuscito ad arrivare persino alla stessa conduttrice. Come vedremo in seguito.

Nel discorso portato in scena da Vincenzo De Lucia, nei panni di Barbara d’Urso, parla del “tradimento” che sostiene di aver subito, ricordando poi che “il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e subito dopo vostro”, frase ormai celebre della conduttrice.

La “finta” Barbara d’Urso ha dichiarato dunque di essere consapevole della mancanza provocata ai suoi affezionati telespettatori, ma è tornata per una “notizia choc”. Nella parodia Vincenzo De Lucia ha aggiunto:

“Regia mi mettete il logo esclusivo? Perché ho deciso di cambiare aria… ci siamo capito no?! Io torno qui in Rai, l’azienda che preferisco da sempre. Le malelingue dicono che dall’altra parte, in quell’altro luogo mi hanno cacciata. Non è assolutamente vero. Io sono assolutamente in ottimi rapporti con quelli dell’altro luogo, l’altra parrocchia, soprattutto con i pezzi grossi, quei grossi pezzi di Mediaset!”.

Poi le frecciatine: “Voglio salutare il presidente, coso, come si chiama? Pier qualcosa. Lo saluto e so che sta continuando anche il mio amatissimo format Pomeriggio 5 con la mia collega, cosa… come si chiama? La saluto e le voglio dire che le ho fatto dei regali, sono nel camerino. Un gatto nero, un ombrello aperto e uno specchio rotto. La verità è che a me il pomeriggio cominciava a starmi stretto. Ma ho un’altra esclusiva choc: Barbara d’Urso torna in Rai dopo 20 anni.”

Sempre nel monologo l’attore nelle vesti di Barbara d’Urso ha fatto sapere che ora avrebbe preso il posto di Stefano De Martino e che avrebbe portato con sé anche i suoi fedeli inviati. Poi sempre per scherzare ha aggiunto che è in grado di fare picchi d’ascolti record, che solo lei è in grado di fare.

Poi Vincenzo De Lucia, sempre più nella parte di Barbara d’Urso, ha detto che sarà alla conduzione del prossimo Festival con Cristiano Malgioglio e Gemma, sferrando poi un’altra stoccata a Pomeriggio 5:

“Sarà con me, con voi, Angelina Mango in gara con il sequel della sua canzone, dal titolo La Noia Mortale, l’ispirazione le è venuta guardando il nuovo Pomeriggio 5 dell’altra. Il mio cuore è vostro, prima della piccolina, dei miei due figli e poi subito dopo vostro”, tutto in maniera sempre scherzosa e ironica.

La reazione di Barbara d’Urso

Sui social Vincenzo De Lucia ha raccontato la novità della sua presenza a Stasera Tutto è Possibile nei panni di Barbara d’Urso. La conduttrice nel vedere il risultato non ha resistito e ha commentato:

“Anche il cambio di pettinatura. Volo”, ha scritto la presentatrice nel post di X (l’ex Twitter). A sua volta l’imitatore ha ripreso la frase di Barbara d’Urso: “Col cuore”.

Il post di Vincenzo De Lucia e la risposta di Barbara d’Urso

Pare proprio che questa imitazione abbia divertito la presentatrice!