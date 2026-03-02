Quando finisce Io sono Farah? Rivelata la data che ci racconta quando dovrebbe essere trasmessa l’ultima puntata. Ecco tutti i dettagli.

Io sono Farah quando finisce?

C’è grande attesa per scoprire il finale di Io sono Farah: quando finisce la serie televisiva di Canale 5? Questa è la domanda che, probabilmente, si stanno ponendo molti telespettatori e amanti della dizi turca. Ebbene a quanto pare finalmente abbiamo una risposta.

A rivelare la data e dirci quando finisce Io sono Farah è il sito di Davide Maggio. Il giornalista Roberto Mallò ha spiegato infatti che, salvo colpi di scena improvvisi dell’ultimo minuti, c’è una data. Dunque a quanto pare l’attesa conclusione della serie televisiva, se non dovessero esserci intoppi, dovrebbe andare in onda il giorno 13 marzo 2026.

Questo permetterà quindi di scoprire come si concluderà la travagliata relazione tra Farah e Tahir, messa spesso in bilico e pericolo da numerose vicissitudini. Sapremo quindi se ci sarà un epilogo positivo per la protagonista, oppure se, come può capitare in alcune serie televisive, i telespettatori resteranno con l’amaro in bocca.

Per ora non vi faremo spoiler. Intanto però vi ricordiamo che l’ultima puntata sta per arrivare, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. C’è da dire, infatti, che all’interno del palinsesto televisivo, la serie turca ha subito diversi slittamenti e persino una lunghissima interruzione dopo la trasmissione nel periodo estivo.

Al momento però non è stato segnalato nulla in contrario e se così fosse Io sono Farah vedrà la sua fine, come detto, in data 13 marzo, quindi la prossima settimana. Ma attendiamo news ufficiali da Mediaset.

