Chi è CRICETINA de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

Chi è

A Il Cantante Mascherato arriva Cricetina. Chi è? In questa scheda scopriremo tra indizi e teorie chi si nasconde dietro questa graziosa e dolce maschera. Vediamo quello che siamo riusciti a scoprire sul personaggio della trasmissione di Rai 1.

Indizi sulla maschera di Cricetina

Quali indizi sono emersi a proposito di Cricetina? Milly Carlucci ha raccontato qualcosa a riguardo.

Ha innanzitutto precisato che si tratta di una criceta e non di un criceto. Questo quindi lascia pensare si tratti di una donna. L’abito indossato è un tutù e indossa come accessori delle collane.

Potrebbe trattarsi di una ballerina o ex ballerina? Chi lo sa!

(IN AGGIORNAMENTO)

Cricetina è… ?

Difficile capire chi ci sia dietro la maschera di Cricetina. Pian piano, però, non appena ci saranno indizi maggiori vi proporremo le varie teorie emerse.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le maschere de Il Cantante Mascherato

L’edizione numero quattro de Il Cantante Mascherato vede 12 maschere pronte a sfidarsi a colpi di canzoni. L’obiettivo numero 1? Non far scoprire la propria identità ai giudici e al pubblico a casa.

Conosciamo chi sono tutti i protagonisti? Qui di seguito l’elenco completo con tutti i concorrenti di questa stagione della trasmissione di Milly Carlucci:

Cavaliere veneziano

Cigno

Ciuchino

Colombi

Cricetina

Ippopotamo

Porcellino

Riccio

Rosa Rossa

Scoiattolo nero

Squalo

Stella

Tra queste 12 maschere si nasconde il vincitore della quarta edizione de Il Cantante Mascherato. Sarà Cricetina a trionfare?

I giudici de Il Cantante Mascherato

Nel 2023 Il Cantante Mascherato troviamo una giuria tutta nuova, come preannunciato dalla conduttrice Milly Carlucci. Chiaramente loro avranno il compito di scoprire insieme al pubblico chi è Cricetina e tutte le altre maschere.

Chi sono i giudici di quest’anno? Ritroviamo Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, già presenti nella precedente edizione, ma non solo. Tra le new entry figurano Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

In ogni puntata, così come accaduto in passato, interverranno diversi ospiti.

Infine vediamo cosa sappiamo del percorso di Cricetina.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Dal 18 marzo è possibile seguire il percorso di Cricetina a Il Cantante Mascherato.

Il personaggio famoso che si nasconde dietro alla maschera ha il compito di non farsi scoprire fino alla fine. Come se la caverà?

(IN AGGIORNAMENTO)