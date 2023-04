Chi è RICCIO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2023

Chi è

Scopriamo quello che sappiamo su Riccio, maschera in gara a Il Cantante Mascherato 4

Scopriamo quello che sappiamo su Riccio, maschera in gara a Il Cantante Mascherato 4: ecco tutti gli indizi e le teorie dei giudici sul personaggio misterioso del talent show in onda su Rai 1.

Indizi sulla maschera di Riccio

Lo scorso 18 marzo su Rai 1 è tornato Il Cantante Mascherato. La nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sta già facendo discutere il web, e come al solito non mancheranno tanti colpi di scena. Quest’anno tra le maschere in gara c’è anche quella di Riccio, che nella sua clip di presentazione ha rivelato alcuni indizi sulla sua identità. Vediamo cosa sappiamo su questo misterioso personaggio.

Il cantante ha rivelato che la maschera in qualche modo gli appartiene, perché lo protegge. Per tutta la vita però ha cercato di togliersele e a oggi sembrerebbe esserci riuscito.

Il personaggio ha rivelato di aver scelto la maschera di Riccio perché è un animale dolce e tenero. Da ragazzo era molto timido, ma grazie al lavoro e al rapporto col pubblico è riuscito ad avere quel coraggio che gli ha permesso di aprirsi. Il cantante ha anche ammesso che nelle edizioni passate il suo nome non è mai stato fatto dai giudici e di essere un tipo molto competitivo. In seguito ha anche dato degli indizi sulla sua identità, mostrandosi impegnato in una conversazione telefonica.

Ha detto anche di aver mentito a una delle domande, citando poi Lascia che io sia di Nek.

Ma chi si nasconde dunque dietro la maschera e quali sono le teorie dei giudici?Andiamo a scoprirle.

Le teorie su Riccio

Dopo aver scoperto i primi indizi su Riccio, maschera in gara a Il Cantante Mascherato 4, andiamo a scoprire le teorie dei giudici e del web.

Riccio è Mughini?

Secondo Christian De Sica potrebbe essere Mughini.

Iva Zanicchi invece non pensa si tratti di un cantante.

Massimo Ranieri

Secondo Francesco Facchinetti sotto la maschera potrebbe celarsi Massimo Ranieri.

Guillermo Mariotto

Second le teorie del web il personaggio misterioso sarebbe nientemeno che Guillermo Mariotto.

Conosciamo ora le altre maschere in gara a Il Cantante Mascherato 4.

Nek è la maschera di Riccio?

Facchinetti ha fatto un nuovo nome durante la seconda puntata: ovvero quello di Nek.

Salvo Sottile

Serena Bortone, tra i tanti, ha lanciato una nuova teoria: potrebbe essere Salvo Sottile il personaggio dietro la maschera.

Riccio è Teo Teocoli?

Altro nome avanzato dalla giuria è Teo Teocoli.

A fare questa ipotesi sono Iva Zanicchi e Flavio Insinna.

Scialpi

Nuova ipotesi per i giudici, che hanno fatto il nome anche di Scialpi.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Facciamo la conoscenza di tutti i protagonisti de Il Cantante Mascherato 4. Ecco chi sono i concorrenti e le maschere della nuova edizione del talent show di Milly Carlucci:

Andiamo ora a fare la conoscenza dei giudici de Il Cantante Mascherato 4.

I giudici de Il Cantante Mascherato

Anche quest’anno, come da tradizione, a Il Cantante Mascherato ci sarà una giuria composta da 5 elementi, che avranno il compito di scoprire quali personaggi si celano dietro le maschere in gara al talent show.

Andiamo dunque a fare la conoscenza dei giudici. A tornare a ricoprire il loro ruolo sono Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre tra i nuovi ingressi troviamo Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Scopriamo ora il percorso di Riccio.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Il percorso di Riccio a Il Cantante Mascherato 4 parte sabato 18 marzo. Ma chi ci sarà dietro la maschera di questo misterioso personaggio?