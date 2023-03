Chi è SQUALO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

Squalo de Il Cantante Mascherato chi è? Il programma è giunto alla sua quarta edizione su Rai 1. 12 le maschere in gioco e in questa scheda dobbiamo scoprire tutti i dettagli.

Qui di seguito vi proponiamo tutti gli indizi e le teorie emerse durante le varie puntate.

Indizi sulla maschera di Squalo

Tra i concorrenti de Il Cantante Mascherato a incuriosire il pubblico è la maschera di Squalo.

Tra i primi indizi possiamo notare quantomeno gli abiti indossati dal personaggio. È vestito come un Dean Martin anni Cinquanta-Sessanta. Un completo gessato rosso. L’aria un po’ beffarda tipica del grosso e pericolo pesce e un cappello blu con una striscia rossa.

Pian piano capiremo chi è davvero Squalo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Squalo è… ?

Al momento non ci sono teorie a proposito della maschera di Squalo. Durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato ne sapremo di più.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Quali sono le maschere della quarta edizione del Il Cantante Mascherato oltre a Squalo? Partiamo con il dire che in totale sono in 12 e qui di seguito vi riportiamo l’elenco completo in ordine alfabetico.

Dietro a ogni maschera si nasconde un personaggio famoso.

Ecco qui i protagonisti del programma di Rai 1:

Cavaliere veneziano

Cigno

Ciuchino

Colombi

Criceta

Ippopotamo

Porcellino

Riccio

Rosa Rossa

Scoiattolo nero

Squalo

Stella

Tra loro un solo vincitore. Sarà Squalo? Chi avrà la meglio tra tutti i personaggi menzionati? Vedremo chi sarà in grado di non farsi pizzicare. Ricordiamo tra l’altro che in ogni puntata intervengono diversi ospiti che, esattamente come i concorrenti in gara, si mettono in gioco.

I giudici de Il Cantante Mascherato

La giuria de Il Cantante Mascherato che giudicherà Squalo e tutti gli altri protagonisti è stata rinnovata.

Oltre a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti troviamo altri tre nuovi giudici. Parliamo di Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Al timone di conduzione ritroviamo chiaramente Milly Carlucci. Lei oltre a presentare il programma seguirà insieme al pubblico l’investigazione per individuare chi sono gli artisti dietro agli abiti e alle curiose maschere.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Squalo arriva a Il Cantante Mascherato con grande determinazione. In questo paragrafo scopriremo passo passo il percorso all’interno della trasmissione di Rai 1.

Durante la prima puntata Squalo….

(IN AGGIORNAMENTO)