X Factor 2026, cambia la giuria: Irama è il nuovo giudice del talent su Sky accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La nuova edizione di X Factor si prepara a tornare su Sky a settembre 2026 con un mix di conferme e novità che rinnovano la giuria senza stravolgerne l’identità. Al centro dell’attenzione c’è il nuovo giudice Irama, chiamato a sostituire Achille Lauro, in un cast che punta a unire linguaggi musicali diversi e a intercettare il pubblico più giovane.

Irama sarà il nuovo giudice di X Factor 2026

Il ritorno di X Factor per l’edizione 2026 segna una continuità con un principio chiaro: evolversi senza snaturarsi. Lo show di Sky Italia, in arrivo a settembre su Sky e in streaming su NOW, conferma alla conduzione Giorgia per il terzo anno consecutivo, mentre il tavolo dei giudici viene in parte rinnovato.

Il nuovo assetto punta a un equilibrio tra generi e sensibilità artistiche differenti, con l’obiettivo di parlare soprattutto alle nuove generazioni e al pubblico digitale. Come sottolineato da Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment di Sky Italia: “X Factor continua a essere uno dei progetti più identitari della nostra offerta editoriale“, mentre sull’ingresso di Irama aggiunge la presenza di “un nuovo sguardo artistico“. Anche Marco Tombolini, CEO di Fremantle, definisce la scelta “un arricchimento importante“, accompagnata dal saluto all’uscente Achille Lauro: “Un sincero grazie e un arrivederci“.

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Il percorso di Irama: numeri, evoluzione e grande live a San Siro

Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso di Irama, artista nato nel 1995 e tra i protagonisti più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani e l’esordio al Festival nel 2016, ha costruito una carriera trasversale che attraversa pop, urban e cantautorato, consolidando una forte identità artistica. I suoi risultati parlano chiaro: 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro, oltre 2,5 miliardi di stream e cinque partecipazioni al Festival di Sanremo sempre concluse in Top 10. Negli ultimi anni ha portato la sua musica dal vivo davanti a più di 230 mila spettatori complessivi e si prepara a un traguardo simbolico: l’11 giugno salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Un percorso che conferma la sua crescita costante e la capacità di raggiungere pubblici diversi.

Giuria e conduzione a X Factor 2026: conferme e nuove energie sul palco

Accanto alla new entry Irama restano saldi i tre giudici della precedente edizione. Francesco Gabbani torna al tavolo dopo un esordio molto apprezzato: artista multiplatino e due volte vincitore a Sanremo, è noto anche per aver unito rigore musicale e leggerezza, costruendo negli anni un rapporto diretto con i concorrenti e il pubblico.

Si riconferma anche Jake La Furia, figura centrale dell’hip hop italiano con i Club Dogo prima e da solista poi, al suo terzo anno nel talent. Presenza stabile e imprevedibile, porta una visione musicale forte e contemporanea, maturata anche tra radio e altre esperienze mediatiche. Resta al suo posto anche Paola Iezzi, che continua a distinguersi per sensibilità artistica e lunga esperienza nel pop italiano e internazionale, oltre a un percorso trentennale che l’ha resa un volto televisivo molto seguito.

La macchina del programma riparte ufficialmente con le registrazioni delle Audizioni fissate per il 2 e 3 giugno all’Allianz Cloud di Milano, location che ospiterà anche Bootcamp e Last Call. Il debutto televisivo è previsto per settembre 2026. Confermata anche la collaborazione con RTL 102.5, radio ufficiale del programma, che seguirà backstage e momenti salienti dello show, raccontando emozioni e protagonisti lungo tutte le fasi della competizione.