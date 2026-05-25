Natalia Estrada è tornata in tv, sorprendendo tutti i suoi fan. Dopo tanti anni lontana dai riflettori, è ricomparsa per mandare un messaggio speciale, stupendo tutti i telespettatori.

Natalia Estrada di nuovo in tv: la sorpresa a Che Tempo Che Fa

Natalia Estrada è tornata in tv, rendendo felici tutti i suoi fan. Con un messaggio speciale durante la puntata di Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio ha ospitato Leonardo Pieraccioni, si è mostrata dopo tanti anni lontana dai riflettori. Un momento di grande nostalgia, per celebrare i 30 anni di uno dei film più amati della commedia italiana, Il Ciclone. Durante l’intervista a Leonardo Pieraccioni è arrivata la sorpresa inaspettata.

Tra i volti storici del cast c’era proprio Natalia Estrada, una delle protagoniste della televisione degli anni ’90. L’ex conduttrice, dopo anni lontana dalle telecamere, ha deciso di inviare un videomessaggio al regista, emozionando tutti. “Io dico sempre che Il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti…” ha dichiarato, spiegando bene il vero impatto che ha avuto questa pellicola. “Un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati 30 anni…” ha aggiunto Natalia Estrada.

Natalia Estrada in tv: com’è oggi

Sono rimasti tutti piacevolmente sorpresi per la presenza di Natalia Estrada. Nonostante il passare degli anni, si è mostrata sempre bellissima, in una forma perfetta e con un’energia davvero travolgente. Ha parlato anche della sua vita lontana dai riflettori. “Ed è davvero buffo perché nel frattempo io ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome…Infatti proprio qui vicino ho due puledri che ho allevato che portano i nomi di Penelope e Selvaggia…Chissà come mai…” ha spiegato, riferendosi al film. Ha scelto di dare ai suoi cavalli i nomi di due protagoniste della pellicola, una delle quali interpretata proprio da lei.

Il legame con Il Ciclone è rimasto forte, nonostante i cambiamenti della sua vita. “Ho fatto tante cose in Tv, ma essere stata attrice in un film che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco…Grazie per tutto Leo, un beso a Fabio…” ha concluso Natalia Estrada. Un salto indietro nel tempo, molto emozionante per tutti gli amanti degli anni ’90. Una sorpresa decisamente inaspettata, che ha fatto sorridere, ricordando i tempi in cui Natalia Estrada era una vera icona televisiva, prima di decidere di cambiare completamente vita.