Facciamo la conoscenza di Lucia Testa, sorella della pugile Irma Testa, e vediamo cosa sappiamo sul suo conto. Tutte le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Lucia Testa

Nome e Cognome: Lucia Testa

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Torre Annunziata (Napoli)

Età: 29 anni

Professione: infermiera

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @luciatesta96

Lucia Testa età e biografia

Andiamo a scoprire di più sulla biografia di Lucia Testa. La sorella della pugile Irma Testa è nata nel 1996 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La sua età dunque è di 29 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Lucia è legatissima a Irma e che entrambe hanno la passione per la boxe.

Tuttavia, a differenza di sua sorella, Lucia lavora come infermiera.

Vita privata

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Lucia Testa?

In molti si chiedono se la sorella di Irma Testa abbia un fidanzato.

Tuttavia al momento non conosciamo la risposta a questa domanda.

Lucia infatti tiene molto alla sua privacy e anche dai social traspare poco della sua vita privata.

Dove seguire Lucia Testa: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Lucia Testa?

La concorrente della prima edizione di The Couple ha un profilo Instagram attivo.

Il modo più semplice per restare in contatto con lei dunque sono proprio i social.

Carriera

Come specificato, a differenza di sua sorella Irma, Lucia Testa lavora come infermiera. Tuttavia anche lei ha una grande passione per la boxe.

Nel 2025 arriva per Lucia la prima grande opportunità televisiva, quando entra nel cast della prima edizione di The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5.

Lucia Testa a The Couple

Lunedì 7 aprile parte ufficialmente la prima edizione di The Couple, un nuovo reality show targato Canale 5. Alla conduzione della trasmissione ci sarà Ilary Blasi, pronta a fare ritorno in tv con questo inedito progetto. 8 le coppie che prenderanno parte alla trasmissione e tra i concorrenti c’è anche Lucia Testa, che gareggerà proprio insieme a sua sorella Irma.

Le due si stanno preparando ad affrontare questa sfida e di certo ne vedremo di belle. Puntata dopo puntata infatti le sorelle Testa dovranno affrontare una serie di prove, per cercare di accaparrarsi il montepremi finale di 1 milione di euro.

I concorrenti di The Couple

Ma chi sono i concorrenti della prima edizione di The Couple? A prendere parte al reality show ci saranno ben 8 coppie. Ecco da chi è formato il cast:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Opinionisti del reality show saranno invece Francesca Barra e Luca Tommassini.

Il percorso di Lucia a The Couple

Lunedì 7 aprile su Canale 5 parte ufficialmente la prima edizione di The Couple. La stessa sera inizia anche il percorso di Lucia Testa, che come annunciato giocherà in coppia con sua sorella Irma. Ma cosa accadrà e come se la caveranno le due? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)