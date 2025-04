Siete curiosi di fare la conoscenza di Irma Testa? Scopriamo cosa sappiamo sulla pugile. Ecco tutte le informazioni sul suo conto, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Irma Testa età, altezza e biografia

Facciamo la conoscenza di Irma Testa e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia. La pugile è nata a Torre Annunziata, provincia di Napoli, il 28 dicembre 1997. La sua età è dunque di 27 anni.

La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1 metro e 74 centimetri e 57 kg circa.

Sappiamo che fin dalla tenera età la Testa si avvicina al pugilato, sua grande passione.

Irma ha anche una sorella, Lucia. In diverse occasioni la pugile ha parlato del rapporto difficile avuto con suo padre, con cui oggi le cose sembrerebbero andar meglio.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Irma Testa?

Come è noto a molti, nel 2021 la pugile ha deciso di fare per la prima volta coming out, rivelando al mondo la sua omosessualità. Ma non solo. Poco dopo la campionessa ha anche presentato la sua compagna.

Ma chi è la fidanzata di Irma? La Testa è impegnata da diversi anni con una ragazza di nome Alessandra, una fotografa originaria del Cilento.

Le due hanno raccontato il loro amore in una bellissima intervista a Le Iene, in cui hanno affrontato anche i timori legati ai pregiudizi. La coppia a oggi non ha figli.

Sapete dove si allena Irma? Da diversi anni la campionessa si allena nel centro tecnico federale di Assisi.

Dove seguire Irma Testa: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Irma Testa? Andiamo a scoprirlo.

La pugile ha un profilo Instagram, che vanta più di 71 mila follower.

Sulla sua pagina social la concorrente di The Couple tiene aggiornati i fan sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Carriera

Come annunciato, Irma Testa si avvicina al mondo del pugilato all’età di 12 anni. Viene scoperta dal maestro Lucio Zurlo della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata e due anni più tardi inizia a gareggiare.

Nel 2012 vince così il Campionato italiano juniores nella categoria 50 kg e la medaglia di bronzo al Campionato europeo junior EUBC in Polonia. L’anno seguente vince la medaglia d’argento ai campionati dell’Unione europea di Keszthely in Ungheria e il Campionato Mondiale Giovanile categoria 52 kg Junior in Bulgaria.

Nel 2014, sempre in Bulgaria, vince la medaglia d’argento ai Campionati mondiali di pugilato dilettanti Youth 2014. Nello stesso anno è medaglia d’oro nella categoria 54 kg al European Women’s Youth Continental Championships di Assisi. Questo importante risultato le vale la qualificazione per i Giochi olimpici giovanili di Nanchino 2014. Qui si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria 51 kg.

A marzo 2015 vince la Queen’s Women’s Youth Cup di Stralsund in Germania. Due mesi più tardi conquista la medaglia d’oro al Campionato Mondiale Giovanile Youth di Taiwan.

Olimpiadi 2016

Ad aprile 2016 Irma Testa ottiene la qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Diventa così la prima pugile italiana a disputare i Giochi Olimpici. Nel corso della competizione arriva ai quarti di finale, venendo sconfitta da Estelle Mossely.

In seguito partecipa ai Campionati dell’Unione europea di Cascia 2017 e si aggiudica la medaglia di bronzo. La vediamo poi ai Mondiali di Nuova Delhi 2018 dove viene eliminata ai sedicesimi di finale.

Olimpiadi 2020

Irma Testa partecipa anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove conquista la medaglia di bronzo. Si tratta della prima vittoria per un’atleta italiana.

Nel 2023 conquista l’oro ai mondiali di Nuova Delhi.

Olimpiadi 2024

Prende poi parte anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma cosa è successo a Irma Testa? La pugile viene eliminata al primo incontro durante i sedicesimi di finale.

Butterfly

Non tutti sanno che nel 2018 Irma Testa è stata anche protagonista del docufilm Butterfly, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.

Il lungometraggio mostra l’ascesa della pugile e arriva fino alla qualificazione alle Olimpiadi 2016, mostrando anche alcuni retroscena inediti e privati.

Irma Testa a The Couple

Nel 2025 per Irma Testa arriva una grande opportunità televisiva. La pugile entra infatti nel cast della prima edizione di The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5. Alla conduzione della trasmissione c’è Ilary Blasi, che torna in tv dopo mesi di assenza.

A prendere parte al programma sono 8 coppie, che dovranno vivere insieme e settimana dopo settimana dovranno affrontare diverse prove per tentare di vincere il montepremi finale.

Tra i concorrenti c’è dunque anche Irma, che gareggia insieme a sua sorella Lucia.

I concorrenti di The Couple

Andiamo a fare la conoscenza delle 8 coppie che prenderanno parte alla prima edizione di The Couple. Questi tutti i 16 concorrenti del reality show di Ilary Blasi:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Opinionisti di The Couple saranno invece Francesca Barra e Luca Tommassini, che affiancheranno Ilary Blasi in questa nuova avventura.

Il percorso di Irma a The Couple

Lunedì 7 aprile inizia ufficialmente il percorso di Irma Testa a The Couple. Nel corso della prima puntata la pugile e sua sorella Lucia daranno il via a questa esperienza inedita e di certo ne vedremo di belle.

