1 Chi vincerà L’Isola dei Famosi 16?

Finalmente ci siamo! Tra pochissime ore infatti andrà in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi 16, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, la più lunga nella storia del reality show. Così come accaduto lo scorso anno, anche stavolta la diretta si svolgerà dall’Honduras, e sarà proprio Alvin a proclamare il vincitore. Attualmente come sappiamo sono 6 i naufraghi che si contendono il primo posto, dopo il ritiro di Edoardo Tavassi che si è infortunato un ginocchio. A partecipare alla finale dunque saranno: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger. Ma chi tra loro la spunterà?

I bookmakers intanto in queste settimane stanno scommettendo sull’ipotetico vincitore de L’Isola dei Famosi 16, ed è stata così stilata una prima classifica, con relative quotazioni, in merito al primo classificato. Ma andiamo a scoprire cosa potrebbe accadere, partendo dai meno votati e quindi con poche possibilità di vittoria, secondo gli scommettitori di Eurobet:

Maria Laura De Vitis, quotata a 21.00

Nick Luciani, quotato a 21.00

Mercedesz Henger, quotata a 13.00

Luca Daffrè, quotato a 11.00

Carmen Di Pietro, quotata a 5,00

Nicolas Vaporidis, quotato a 1,20

Secondo gli scommettitori dunque ad avere una chance di vincere L’Isola dei Famosi 16 potrebbe essere Nicolas Vaporidis. Come sappiamo sono settimane ormai che l’attore è uno dei favoriti alla vittoria, tuttavia ricordiamo che solo nel corso della diretta scopriremo se sarà davvero lui a trionfare. Per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere però facciamo anche riferimento alla classifica stilata dai bookmakers di SNAI.