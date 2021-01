Isola dei Famosi 2021: sussurri e grida sui papabili nel cast

Tutte le voci vere o presunte sul cast della nuova Isola dei Famosi 2021, in dirittura di arrivo su Canale 5 con Ilary Blasi dall’8 o 15 marzo.

Sarebbe tutt’altro che pronta la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che pure Canale 5 ha previsto subito dopo la finale del Grande Fratello VIP. Il reality più selvaggio della TV italiana tornerà dopo un anno di pausa inevitabile, provocata dal sopraggiungere della pandemia da Coronavirus. Ora che le acque epidemiche si stanno quietando ed è in arrivo il vaccino, un inedito gruppo di celebrities è atteso sulle spiagge dell’Honduras. (Sì, la location originale – dopo qualche incertezza sempre connessa al Covid – sarebbe super confermata). Ma chi sarà nel cast dell’Isola dei Famosi 2021?

Anche Novella 2000, come molte altre testate online, ha provato a vederci chiaro nel nuovo numero in edicola da stamattina. Al suo interno trovate i primi ragguagli veri o presunti intorno ai VIP che potrebbero imbarcarsi in questa nuova avventura, che dovrebbe trattenerli dall’altra parte del mondo per almeno nove settimane.

Il problema principale, in questa Isola dei Famosi “Covid edition” è proprio la malattia. Non solo la produzione, storicamente molto scrupolosa, dovrà adottare mille attenzioni in più per approntare intorno ai naufraghi un ambiente sicuro. Stavolta infatti bisognerà che si tratti anche di un contesto il più possibile asettico, per evitare spiacevoli imprevisti da contagio.

I protocolli sono già di per sé piuttosto rigorosi, ma come abbiamo ben imparato neanche questo talvolta può bastare. Così, individuare un cast per l’Isola dei Famosi 2021 si sta rivelando più complicato del previsto.

Tutte le voci sul cast

Allo stato attuale, salvo qualche clamoroso dietrofront come Asia Argento (“Non ci vado manco morta”, avrebbe detto l’attrice romana benché si dicesse stesse valutando l’idea), i confermati sarebbero: Jill Cooper e Patrizia Rossetti. Le due hanno entrambe già partecipato a Pechino Express, e la Rossetti – diversi anni fa – anche alla Fattoria. Le seguono altri nomi che circolano con sempre maggiore insistenza.

Si va dal modello Akash Kumar, bel tenebroso noto sia come indossatore sia come ex ballerino di Ballando, a Eleonora Giorgi che però avrebbe altri progetti in cantiere, e l’ex Uomini e Donne Sossio Aruta. Insieme alla Giorgi, qualcuno suggerisce che la produzione dell’Isola dei Famosi 2021 abbia provato a coinvolgere anche il figlio Paolo Ciavarro e la compagna di questi, Clizia Incorvaia. Ma la giovane coppia di ex gieffini starebbe pianificando qualcosa di molto diverso dal lavoro: di avere un bambino insieme. Sarà vero?

