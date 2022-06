Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 20 giugno

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Appuntamento carico di emozioni con l’uscita di scena di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio che lo ha costretto a tornare in Italia. In seguito sono anche stati annunciati i finalisti ufficiali, ovvero:

Luca Daffré

Carmen Di Pietro

Marialaura De Vitis

Nicolas Vaporidis

Mercedesz Henger

Nick Luciani

Successivamente a L’Isola dei Famosi 2022 Carmen ha ricevuto una sorpresa dalla madre, ovvero delle deliziose polpette fatte in casa. Queste se le è guadagnate rispondendo correttamente a delle domande. Si passa, quindi, alla Prova Leader che ha decretato la vittoria di Luca Daffré. Il pubblico ha potuto assistere a un confronto tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. I due hanno fatto pace.

Cominciano le doppie nomination de L’Isola dei Famosi 2022:

Nicolas ha nominato Marialaura e Mercedesz

e Carmen ha nominato Mercedesz e Nick

e Nick ha nominato Marialaura e Mercedesz

e Marialaura ha nominato Nick e Nicolas

e Mercedesz ha nominato Marialaura e Carmen

In nomination a L’Isola dei Famosi, quindi, vanno Mercedesz e Nick, nominato dal leader. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

