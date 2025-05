A causa di alcuni motivi di salute, una naufraga de L’Isola dei Famosi è stata costretta a ritirarsi dal gioco: “Infezione delicata in una parte del corpo”.

Isola dei Famosi, un’altra naufraga si ritira!

Durante la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, la conduttrice Veronica Gentili ha aperto la serata con una notizia che ha lasciato tutti sorpresi: l’assenza di Carly Tommasini. Non è comparsa infatti insieme ai suoi compagni: “Avrete notato che Carly è assente. Ha avuto dei problemi di natura medica in questi giorni,” ha spiegato la Gentili rivolgendosi al pubblico.

LEGGI ANCHE: Teresanna chiede se il Napoli ha vinto lo scudetto, Simona Ventura non si trattiene e spoilera tutto (VIDEO)

In collegamento qualche ora dopo dall’avvio della puntata de L’Isola dei Famosi, Carly ha rassicurato tutti: “Sto meglio rispetto alla scorsa settimana,” ha detto, con un filo di voce la concorrente visibilmente emozionata. Veronica Gentili ha poi aggiunto, con delicatezza: “Negli ultimi giorni hai avuto un’infezione in una parte delicata del corpo. Se vuoi spiegare tu, in maniera sommaria…”

La Tommasini non si è tirata indietro: “Ho avuto un primo acciacco, un problema che pensavo si potesse risolvere restando sull’Isola. Io voglio sempre portare a termine il mio percorso, in qualsiasi cosa faccia”.

Successivamente la concorrente de L’Isola dei Famosi ha aggiunto: “Poi però il problema è diventato più grave. L’equipe medica mi ha portata in ospedale e insieme abbiamo convenuto che fosse necessario sospendere il mio percorso per la delicatezza della situazione.”

Con grande rispetto e affetto la conduttrice de Isola dei Famosi le ha risposto: “Ti abbracciamo tutti. Speriamo che tu possa ristabilirti al più presto.” Carly, visibilmente commossa, ha voluto lasciare un messaggio sentito: “Oltre alla mia avventura fisica e psicologica, ciò che non vedete è il lavoro di squadra. Voglio ringraziare l’equipe medica, i miei compagni e tutto il programma.”

Una chiusura forzata per Carly Tommasini, che lascia L’Isola dei Famosi per motivi di salute.