Nel 2023 Veronica Gentili la troviamo al timone di conduzione de Le Iene, ma è una giornalista, conduttrice e attrice molto apprezzata. Conosciamo meglio chi è attraverso delle curiosità come età, altezza, vita privata, fidanzato, carriera e Instagram.

Chi è Veronica Gentili

Nome e Cognome: Veronica Gentili

Data di nascita: 9 luglio 1962

Luogo di nascita: Roma

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: giornalista, conduttrice e attrice

Fidanzato: Veronica ha un fidanzato di nome Massimo

Figli: Veronica non ha figli

Tatuaggi: Veronica non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @veronicagentili

Veronica Gentili età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata la conduttrice Veronica Gentili? È nata a Roma il 9 luglio 1962 sotto il segno del Cancro. La sua età oggi è di 42 anni.

Sappiamo quanto è alta Veronica Gentili? L’altezza corrisponde a 1 metro e 70 centimetri per un peso pari a 60 kg.

Vi state chiedendo quale percorso di studi ha fatto Veronica Gentili e che laurea ha? Dopo gli studi classici presso il Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, la Gentili si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006.

Vita privata

Soffermandoci sulla vita privata di Veronica Gentili cosa sappiamo? È sposata e ha dei figli?

Veronica Gentili non è sposata ma ha un fidanzato. La conduttrice infatti è fidanzata da oltre 6 anni con un uomo di nome Massimo. Lui è uno sceneggiatore per il cinema. Non amano però mostrare e raccontare troppo del loro privato. Anche se al giornale Confidenze ha raccontato di sognare una gravidanza. Oggi Veronica non ha figli.

E sulla sua famiglia cosa possiamo dire invece? Chi sono i genitori di Veronica Gentili? Ha dei fratelli? La presentatrice è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani. Quando è nata la mamma di Veronica? La pittrice è nata il 19 febbraio 1924 ed è venuta a mancare il 31 marzo 2021. La Gentili ha un fratello di nome Alessandro Vespignani.

Dopo essere stata pizzicata in compagnia di Marco Travaglio in passato, si è pensato che tra loro potesse esserci qualcosa. In realtà sono solo buoni amici.

Dove seguire Veronica Gentili: Instagram e social

Chi avesse piacere può seguire Veronica Gentili su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter. Nelle piattaforme menzionate sono presenti le sue pagine ufficiali.

Qui si racconta tra lavoro, pensieri e vita privata. Non mancano scatti tratti da shooting fotografici e dalla sua quotidianità.

Carriera

Cosa faceva Veronica Gentili prima de Le Iene e qual è la sua carriera?

Il debutto nel mondo dello spettacolo inizia dal teatro, per poi concentrarsi anche su cinema e televisione. Sul grande schermo la vediamo per la prima volta nel 1999 nel film Come te nessuno mai.

Da quel momento non si è più fermata. Presente in varie serie TV come Provaci ancora prof!, Don Matteo e non solo, ha avuto il piacere di essere sì attrice, ma anche opinionista e conduttrice. Peniamo alla conduzione del TG di Rete 4, ma anche Controcorrente fino al 2023 quando prende il ruolo di presentatrice de Le Iene.

Ecco la sua carriera nel dettaglio…

Film e serie TV

Non solo in TV da conduttrice e opinionista, come vedremo. Questo perché Veronica Gentili ha recitato al cinema e nel piccolo schermo in diversi film e serie TV. Partiamo dalle pellicole:

Come te nessuno mai, (1999); Family Game (2007); Signorina Effe (2007); Le ombre rosse (2009); Passannante (2011); Balkan Bazar (2011); L’Isola dell’angelo caduto (2012); Third Person (2013) e Vinodentro (2013)

In televisione invece Veronica Gentili l’abbiamo vista in:

Provaci ancora prof! (2005 e 2009); Don Matteo (2006); Romanzo criminale – La serie (2008-2010); Il commissario Rex (2011); Viso d’angelo (2011) e R.I.S. Roma 3 – Delitti imperfetti (2012)

Negli anni Veronica Gentili è stata protagonista anche di diversi cortometraggi. Tra questi citiamo per esempio Sarà per un’altra volta con la regia di Adriano Giannini nel 2016.

I programmi TV con Veronica Gentili

Come dicevamo Veronica è stata opinionista e conduttrice di diversi programmi tra La7, Rete 4 e Italia 1. Ecco dove l’abbiamo vista in questi anni:

Piazzapulita (2013); Coffee Break (2016); L’aria che tira (2017); TGTG ( 2017); Dalla vostra parte (2018); TG4 (2018); Stasera Italia e versioni Estate, Weekend e News (2018-2021); Controcorrente (2021-2023); Buoni o cattivi (2021); Le Iene (dal 2023); Pomeriggio 5.

TG4

È il 2018 quando abbiamo visto Veronica Gentili alla conduzione del TG4.

Stasera Italia

Sempre nello stesso anno, fino al 2021, alla conduttrice è stato affidato Stasera Italia, così come la versione “Estate”, “Weekend” e “News”.

Controcorrente

A partire dal 2021 al 2023 Veronica ha avuto il piacere di condurre Controcorrente su Rete 4.

Perché è cambiata la conduttrice di Controcorrente e perché Veronica Gentili non lo conduce più? A causa di progetti lavorativi come Le Iene, si sta concentrando su altre esperienze televisive.

Veronica Gentili a Le Iene

Al timone di conduzione de Le Iene dal 3 ottobre 2023 troviamo Veronica Gentili. Chi ha sostituito? La conduttrice ha preso le redini di Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Ad affiancare al Gentili c’è Max Angioni.

Il libro di Veronica Gentili

Nel 2020 la Gentili ha anche pubblicato un libro dal titolo “Gli immutabili”.