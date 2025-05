Ecco tutto quello che sappiamo su Dino Giarrusso, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Dino Giarrusso

Nome e Cognome: Dino Giarrusso

Data di nascita: 11 settembre 1974

Luogo di nascita: Catania

Età: 50 anni

Professione: giornalista e politico italiano

Segno Zodiacale: Vergine

Moglie: Dino è sposato con Sara Garreffa

Profilo Instagram: @dinogiarrusso

Dino Giarrusso età e biografia

Andiamo a scoprire chi è Dino Giarrusso e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. Il giornalista è nato l’11 settembre 1974 a Catania. La sua età dunque è di 50 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Suo padre, proprio come lui, si chiama Dino. Giarrusso ha anche una sorella. In molti si chiedono se il fratello di Roberta Giarrusso sia Dino. Ma la risposta è no.

Sappiamo che nel 1997 si è laureato in scienze della comunicazione all’Università degli Studi di Siena.

Vita privata

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Dino Giarrusso?

A oggi il giornalista è sposato con Sara Garreffa, alla quale è legato da diversi anni. I due sono convolati a nozze nel 2019.

La coppia attualmente non ha figli.

Cosa sappiamo invece della malattia di Dino Giarrusso? Nelle prime settimane del 2025 il giornalista è stato colpito da un malore ed è così stato trasportato in ospedale. A oggi però l’ex Iena sta bene e ha recuperato le energie.

Dove seguire Dino Giarrusso: Instagram e social

Andiamo a scoprire dove seguire Dino Giarrusso sui social.

Il giornalista ha un profilo Instagram attivo, che utilizza per aggiornare i follower con tutte le news riguardanti la sua vita privata e la sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Vi state chiedendo cosa fa oggi Dino Giarrusso? Scopriamolo.

Dopo aver conseguito la laurea, ha iniziato a lavorare come giornalista collaborando con La Repubblica, L’Unità e La Sicilia. Ma non solo. Dino ha anche lavorato come autore televisivo per testate locali siciliane.

Contemporaneamente ha girato vari spot televisivi e documentari, relativi alla sua terra d’origine. A oggi è Direttore editoriale del quotidiano L’identità, e conduce il programma radiofonico “In Dino veritas” su Radio Cusano Campus.

Giarrusso ha anche scritto diverse sceneggiature per cinema e TV, fra le quali Patria, Il padre e lo straniero e Youtopia. Ha poi scritto e diretto un episodio del film Feisbum. Come se non bastasse ha anche recitato in piccoli ruoli nelle fiction Il papa buono, Il commissario Manara, Provaci ancora prof, Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, e nei film Mio cognato, Hope Lost, Concorrenza sleale, Sara May, Balletto di guerra.

Nel 2018 Dino Giarrusso entra anche in politica, con il Movimento 5 stelle. L’anno seguente viene eletto europarlamentare nella circoscrizione Isole. A causa di alcuni attriti però il giornalista lascia poco dopo il partito.

Le Iene

Dal 2014 al 2018, fino a poco prima del suo ingresso in politica, Dino Giarrusso è stato anche un inviato de Le Iene.

Dino Giarrusso a L’Isola dei Famosi 2025

Nel 2025 Dino Giarrusso torna in tv, quando entra a far parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il giornalista dunque per la prima volta sceglie di partecipare al reality show di Canale 5, mettendosi alla prova con la dura vita da naufrago.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

Sono ben 20 i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. Facciamo dunque la conoscenza di tutto il cast di naufraghi:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum, Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

Alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2025 quest’anno c’è Veronica Gentili. A ricoprire il ruolo di inviato dall’Honduras troviamo Pierpaolo Pretelli. Unica opinionista di questa edizione è invece Simona Ventura.

Il percorso di Dino a L’Isola dei Famosi 2025

Tutto è pronto per la partenza de L’Isola dei Famosi. Mercoledì 7 maggio va infatti in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show e proprio nel corso della diretta Dino Giarrusso darà il via al suo percorso.

