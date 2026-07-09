La nuova stagione dei reality Mediaset inizia a prendere forma in vista del 2026/2027. Tra conferme, possibili rivoluzioni e strategie ancora in fase di definizione, il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi saranno due dei programmi più attesi di Canale 5. Ma quale sarà il calendario scelto per la loro messa in onda? Ecco le decisioni al vaglio di Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset 2026/2027: il ritorno del Grande Fratello Vip e il futuro de L’Isola dei Famosi

Le anticipazioni sui prossimi Palinsesti Mediaset 2026/2027 sono già iniziate a circolare grazie alle indiscrezioni diffuse dal giornalista Davide Maggio, che avrebbe svelato in anteprima parte della programmazione dei principali reality di Canale 5. Tra le novità più attese spicca il ritorno del Grande Fratello Vip, previsto per settembre 2026, con una squadra che dovrebbe rimanere invariata: al timone ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La nuova edizione del reality dovrebbe avere una durata maggiore rispetto alla precedente, conclusasi con la vittoria di Alessandra Mussolini. L’intenzione di Mediaset sarebbe quella di proseguire con il programma fino alle settimane che precedono il periodo natalizio, lasciando aperta anche la possibilità di un allungamento della messa in onda nel caso in cui il pubblico dovesse rispondere con grande interesse. Successivamente dovrebbe trovare spazio L’Isola dei Famosi, che potrebbe quindi slittare all’inizio del 2027.

Isola dei Famosi 2026, quando va in onda? Interviene Pier Silvio Berlusconi

L’ipotesi di una messa in onda contemporanea dei due reality, anche con appuntamenti fissati in giorni diversi della settimana, sembrerebbe poco probabile. Il motivo principale riguarda il doppio ruolo di Selvaggia Lucarelli, che dovrebbe essere presente sia come opinionista al Grande Fratello Vip sia come conduttrice de L’Isola dei Famosi. Una sovrapposizione tra i due programmi potrebbe generare qualche difficoltà nella percezione del pubblico: vedere Lucarelli nello studio del GF Vip a inizio settimana e pochi giorni dopo protagonista sulle spiagge delle Filippine potrebbe creare una certa confusione narrativa. Il reality ambientato all’estero, inoltre, dovrebbe puntare su una formula completamente rinnovata e più contenuta nei costi.

Come anticipato da Fabio Fabbretti su DavideMaggio.it, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe valutare personalmente il risultato finale prima di approvare definitivamente la messa in onda. “Pare che l’editore voglia visionare personalmente il risultato”, sarebbe quanto riportato, proprio perché il nuovo progetto rappresenterebbe una versione differente rispetto al passato: “tutto ‘on the beach’ nelle Filippine, via la diretta e via lo studio a Cologno”.

Il nuovo assetto ricorderebbe per certi aspetti la trasformazione tentata con La Talpa, esperimento che però non aveva ottenuto i risultati sperati e che si era concluso anticipatamente a causa degli ascolti deludenti.

Registrazioni e calendario: il nuovo formato de L’Isola dei Famosi prende forma

Al momento L’Isola dei Famosi non risulta ancora inserita ufficialmente nel calendario televisivo Mediaset, anche perché il programma non sarebbe ancora completamente terminato. Tuttavia, secondo il calendario delle registrazioni anticipato da FanPage, la produzione dovrebbe svilupparsi nell’arco di circa un mese, con una struttura composta da undici puntate.

Le riprese dovrebbero seguire questo schema:

12, 13, 14 e 15 giugno: prima puntata

prima puntata 16, 17 e 18 giugno: seconda puntata

seconda puntata 19, 20 e 21 giugno: terza puntata

terza puntata 22, 23 e 24 giugno: quarta puntata

quarta puntata 25, 26 e 27 giugno: quinta puntata

quinta puntata 28, 29 e 30 giugno: sesta puntata

sesta puntata 1, 2 e 3 luglio: settima puntata

settima puntata 4, 5 e 6 luglio: ottava puntata

ottava puntata 7, 8 e 9 luglio: nona puntata

nona puntata 10, 11 e 12 luglio: decima puntata

decima puntata 13, 14, 15 e 16 luglio: undicesima e ultima puntata

Il nuovo progetto, quindi, sembra puntare su un modello più agile e distante dalla versione tradizionale del reality, con l’obiettivo di rinnovare il format senza ripetere gli errori del passato.