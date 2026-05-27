In questi giorni si parla molto di Belen Rodriguez, che sembra stia attraversando un momento molto delicato. Il suo crollo emotivo è associato anche alla perdita della conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, perchè Belen è stata esclusa? Le nuove indiscrezioni

Nelle scorse settimane era stata annunciata la conduzione di Belen Rodriguez per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ne aveva parlato Vanity Fair e poi anche tantissime altre testate, confermando anche la presenza di Alvin. Nei giorni scorsi, però, le cose sono cambiate e la conduzione di Belen è sfumata improvvisamente. Mediaset avrebbe pensato di affidare il timone della trasmissione a Selvaggia Lucarelli. Secondo Davide Maggio, questa decisione sarebbe stata presa recentemente.

Il giornalista, rispondendo a un lettore, ha scritto che la conduzione della showgirl sarebbe saltata dopo una riunione, affermando di essere dispiaciuto, visto il periodo delicato che sta affrontando Belen. “Hanno fatto la prima riunione e credo si siano resi conto di alcune cose che non andavano. Spiace molto perché se non sei in forma, diciamo così, queste cose sono delle mazzate pesanti” ha spiegato Davide Maggio, per poi confermare che toccherà quasi sicuramente a Selvaggia Lucarelli accompagnare i naufraghi nel loro nuovo viaggio.

Belen Rodriguez, momento delicato: le ipotesi del settimanale Chi

Dell’argomento ne ha parlato anche il settimanale Chi. Valerio Palmieri ha puntato l’attenzione sulle fragilità di Belen Rodriguez. Lei stessa ha dichiarato più volte di soffrire di ansia, attacchi di panico e depressione. Non ha mai nascosto questi suoi problemi, che ha sempre cercato di tenere sotto controllo. Secondo il giornalista di Chi, l’Isola dei Famosi si sarebbe allontanata proprio perché ansia e depressione potrebbero renderla fragile e la situazione si potrebbe aggravare per il fatto che dovrebbe stare più di un mese e mezzo nelle Filippine, lontana dai suoi figli. Bisogna sottolineare che quando Belen aveva accettato la proposta sapeva perfettamente a cosa andava incontro, quindi era consapevole di quello che avrebbe dovuto affrontare.

Ciò che di più ha preoccupato e ha fatto parlare è stata la sua reazione alla notizia, che l’avrebbe fatta letteralmente crollare. Secondo le indiscrezioni, infatti, la showgirl avrebbe preso malissimo questa notizia, tanto da rimanere coinvolta in un incidente e da dover essere soccorsa nella sua abitazione dopo due giorni. Gabriele Parpiglia ha parlato della sua reazione. Belen sembra aver avuto un crollo emotivo molto forte, tanto che è finita in ospedale, dopo essere stata soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco a seguito di una segnalazione dei vicini. Una donna che ha delle fragilità sa anche essere una donna forte, e Belen Rodriguez lo ha dimostrato in molte situazioni. Sicuramente si riprenderà presto e tornerà a mostrarsi più forte di prima.