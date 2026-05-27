Il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli è sempre più al centro delle attenzioni, tra indiscrezioni, trattative e possibili cambi di rete. Il suo nome circola con insistenza tra Rai e Mediaset, alimentando l’ipotesi di un passaggio che potrebbe avere conseguenze importanti anche sul suo storico ruolo a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli e il rapporto complicato con Ballando con le Stelle

Da anni Selvaggia Lucarelli è uno dei volti più riconoscibili di Ballando con le Stelle, dove si è imposta per uno stile diretto, spesso tagliente, capace di accendere discussioni e rendere la giuria uno dei punti più seguiti del programma. Proprio questa centralità, però, non ha impedito nel tempo l’emergere di alcune tensioni legate al suo ruolo e alla gestione del rapporto con la produzione.

La giurata ha più volte lasciato intendere un certo malcontento, soprattutto in occasione della partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli, quando ha accusato alcuni giurati di averlo criticato con l’intento di colpire indirettamente lei. Anche sul piano contrattuale, pur dichiarando di avere un buon rapporto con Milly Carlucci, avrebbe raccontato di essere stata informata del rinnovo solo a ridosso dell’estate, a differenza di altri membri della giuria. Un dettaglio che, nel tempo, ha alimentato l’idea di una stabilità meno solida di quanto potesse sembrare.

Selvaggia Lucarelli pronta ad approdare sul canale Mediaset?

Parallelamente, il nome di Selvaggia Lucarelli è diventato sempre più centrale nei progetti di Mediaset, che avrebbe portato avanti un corteggiamento costante e duraturo nel tempo. Le proposte sarebbero arrivate in modo graduale, passando da incarichi da opinionista al Grande Fratello fino a ipotesi sempre più ambiziose, culminate con l’idea di affidarle la conduzione de L’Isola dei Famosi. Nel frattempo, le sue presenze in programmi come Verissimo e in altri format di intrattenimento hanno contribuito a consolidarne la visibilità sulle reti del gruppo. Questo insieme di esperienze ha progressivamente rafforzato l’idea di un possibile salto di ruolo, da opinionista a figura di riferimento e conduzione, rendendo sempre meno distante l’eventualità di un approdo stabile a Mediaset.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle: problemi per Milly Carlucci

L’eventuale approdo alla conduzione de L’Isola dei Famosi aprirebbe però uno scenario complesso: L’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle andrebbero in onda nello stesso periodo, rendendo difficile una doppia presenza tra Canale 5 e Rai1. Questo incastro temporale, unito a possibili vincoli contrattuali, alimenta l’ipotesi di un addio alla storica giuria.

Nel frattempo, si discute già di possibili sostituti: da nomi come Giuseppe Cruciani, in grado di garantire dinamiche accese, fino a figure come Barbara D’Urso. Un cambiamento che non sarebbe banale, perché la presenza di Selvaggia Lucarelli ha contribuito negli anni a definire il tono stesso del programma, tra scontri, provocazioni e momenti diventati virali. Un suo eventuale addio, quindi, non segnerebbe solo un cambio di giuria, ma una possibile svolta nell’identità stessa dello show.