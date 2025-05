Probabilmente avete già sentito parlare di Angelo Famao per la sua breve partecipazione a Uomini e Donne o forse perché è un noto cantautore neomelodico. Se invece il nome vi è del tutto sconosciuto, continuate a leggere per scoprire la sua età, la sua carriera e il profilo Instagram.

Chi è Angelo Famao

Nome e Cognome: Angelo Famao

Data di nascita: 23 aprile 1996

Luogo di nascita: Gela

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Fidanzata: potrebbe essere fidanzato con Giusy Attanasio

Tatuaggi: Angelo ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @angelofamao_official

Angelo Famao età e biografia

Nonostante canti canzoni in napoletano, sapete che origine ha Angelo Famao? Ha sangue siciliano, infatti è nato a Gela, e della sua famiglia sappiamo solamente che ha umili origini.

A volte la madre compare nei profili social del figlio ma non abbiamo informazioni sul padre o se ha fratelli e sorelle.

Oggi dove vive Angelo Famao? Abita a Torremaggiore in provincia di Foggia. Ora sappiamo dove è nato e che lavoro fa, ma quanti anni ha? Nasce il 23 aprile 1996, quindi la sua età è di 29 anni. Nessuna informazione su altezza e peso.

Adesso che abbiamo visto nel dettaglio dove sta oggi Angelo Famao, di dov’è e la sua data di nascita, proseguiamo con la vita privata.

Vita privata

Come si chiama la fidanzata di Angelo Famao? Al momento, purtroppo della vita privata del cantautore sappiamo davvero poche cose. Si vocifera abbia una relazione con Giusy Attanasio ma non abbiamo alcuna certezza.

Solamente con il tempo potremo capire meglio se è fidanzato oppure se è single. Non abbiamo notizie nemmeno di una fidanzata proveniente dal suo passato, quindi possiamo solo aspettare. Non è genitore e non ha una figlia.

Dove seguire Angelo Famao: Instagram e social

I fan di sempre sanno bene dove seguire Angelo Famao sui social ma quelli che lo conoscono solo oggi non hanno tutte le informazioni a disposizione.

Essendo un cantante, ovviamente, possiamo ascoltare le sue canzoni su YouTube e Spotify.

Angelo ha anche una pagina Facebook e un profilo TikTok oltre a Instagram. Su tutte le piattaforme possiamo sentire i brani e seguirlo nelle vicende private.

Ora andiamo a vedere la sua carriera e quanto costa una serata di Angelo Famao.

Carriera

Ecco chi è un cantante neomelodico di Gela che si sta facendo conoscere in tutta Italia: Angelo Famao. Nel 2024 è stato in tour con una serie di concerti e la stessa esperienza, probabilmente, la ripeterà nel 2025.

Le date dei suoi concerti raggruppano sempre centinaia di persone e sicuramente, dopo averlo visto a L’Isola dei Famosi anche voi desidererete vedere un suo concerto. Ma cosa sappiamo della sua carriera?

Fin da piccolo ha avuto la passione per la musica e per tale ragione, dopo aver lavorato nell’autolavaggio del suo paese, ha inciso due dischi: Tra sogno e realtà e La voce del cuore.

Per cercare il successo si trasferisce presto a Catania e qui si mette sotto la guida di Mario Parise e Nino Marchi, suoi produttori discografici. La notorietà arriva nel 2018 grazie a Tu si a fine do’ munno, che gli permetterà di vincere due dischi di platino.

Nel 2025 tenta di accedere al Festival di Sanremo con il brano Zoe ma viene scartato. Nello stesso anno pubblica la canzone Follemente nammurat ed entra nel cast de L’Isola dei Famosi.

Ma quanto si prende Angelo Famao per essere ospite a una festa? Non ci sono informazioni ufficiali ma si parla di qualche migliaio di euro, secondo le indiscrezioni. Ecco quanto costa (forse) far venire Angelo Famao al proprio evento.

Album e canzoni di Angelo Famao

Chi ha scritto Tu si a fine do’ munno? Il cantante in questione è Angelo Famao, divenuto famoso nel 2018 proprio grazie a tale canzone. Sul web, infatti, spesso vengono cercati testo, accordi e la versione karaoke.

Ma quali sono l’ultimo album e l’ultima canzone di Angelo Famao? Il disco più recente è Un’altra estate insieme (Live Tour 2023), mentre il brano si chiama Follemente nammurat.

Qui di seguito vi lasciamo alcune delle canzoni più note del cantautore neomelodico: Se mi dai il cuore, Io e te e Portami con te.

Uomini e Donne

Nel settembre del 2023 Angelo Famao è andato nello studio di Uomini e Donne perché ha voluto provare a corteggiare Manuela Carriero.

Purtroppo la sua esperienza è stata molto breve.

Sanremo 2025

Che fine ha fatto Angelo Famao dopo Uomini e Donne? Tra i tanti, anche Davide Maggio ha ricordato che il cantante ha tentato di partecipare a Sanremo 2025.

Carlo Conti, il conduttore del Festival, ha però deciso di non scegliere la sua canzone.

Il brano scartato, dal titolo Zoe, è stato comunque pubblicato diventando “un esperimento sociale” contro la violenza di genere.

Angelo Famao a L Isola dei Famosi 2025

Il cantante neomelodico Angelo Famao è uno dei concorrenti ufficiali de L’Isola dei Famosi 2025.

Dalle anticipazioni abbiamo appreso che i naufraghi saranno divisi in due squadre: una formata dai giovani e l’altra dagli over 40.

A commentare in studio ci sarà Simona Ventura mentre sull’isola apparirà come inviato Pierpaolo Pretelli.

I concorrenti de L Isola dei Famosi 2025

A presentare L’Isola dei Famosi 2025 troveremo Veronica Gentili e accanto a lei ci saranno ben venti naufraghi:

Lorenzo Tano, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Cristina Plevani, Angelo Famao, Camila Giorgi, Mirko Frezza, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Samuele Bragelli (Spadino), Alessia Fabiani, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Chiara Balestreri, Dino Giarrusso, Antonella Mosetti, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Ibiza Altea.

Il percorso di Angelo a L Isola dei Famosi

Angelo Famao approda a L’Isola dei Famosi 2025 a partire dal 7 maggio 2025 e tutti i fan si chiedono come se la caverà tra i naufraghi. Vi terremo informati sul suo percorso.

IN AGGIORNAMENTO