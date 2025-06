L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi ha registrato un nuovo calo di ascolti, fermandosi a 1.684.000 spettatori e il 14.4% di share. Peggio rispetto alla settimana precedente, mentre Rai 1 ha vinto la serata con Lo sposo indeciso e ha superato i 2,2 milioni di spettatori.

Gli ascolti dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi

Non si arresta il calo degli ascolti per L’Isola dei Famosi. L’ottava puntata del reality andata in onda mercoledì 18 giugno su Canale 5 ha registrato 1.684.000 spettatori, con uno share del 14.4%. Un risultato in lieve discesa rispetto alla settima puntata, che aveva ottenuto 1.779.000 spettatori e il 14.9% di share.

Nonostante le dinamiche tra i naufraghi e i tentativi di rilanciare l’attenzione sul programma, i numeri continuano a non premiare il format di Canale 5, che quest’anno fatica a decollare a quanto pare. Nemmeno la conduzione di Veronica Gentili e gli ospiti in studio sembrano riuscire ad arginare l’emorragia di telespettatori.

Nel confronto con la concorrenza, L’Isola dei Famosi esce sconfitta soprattutto da Rai 1, che con il film Lo sposo indeciso ha ottenuto 2.281.000 spettatori e il 15% di share, staccando Canale 5 sia in termini di pubblico che di percentuale. Anche Chi l’ha visto? su Rai 3 si è difeso molto bene, raccogliendo 1.617.000 spettatori con l’11.7% di share, rimanendo poco sotto il reality di Mediaset.

Altri programmi in opposizione a L’Isola dei Famosi come Delitti in Paradiso, Fuori dal Coro, la partita Monterrey-Inter e persino film in replica come Armageddon hanno mantenuto la loro fascia stabile, lasciando intendere che il pubblico si sta frammentando sempre di più.

Il percorso di questa edizione de L’Isola dei Famosi resta dunque incerto. Se la curva non dovesse risalire nelle prossime settimane, il programma rischia di chiudere come una stagione tra le meno seguite degli ultimi anni.