Mario Adinolfi ha perso 22 kg a L’Isola dei Famosi, passando da 221 a 199,3 chili. Per la prima volta ha potuto partecipare a prove fisiche, superandone due su tre al primo colpo. “È una rinascita anche fisica”, ha detto emozionato.

I kg persi da Mario Adinolfi a L’Isola

A L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi ha iniziato un percorso di cambiamento, anche fisico. Ma quanti chili ha perso? Durante la puntata andata in onda mercoledì 18 giugno, la conduttrice Veronica Gentili gli ha svelato quanti chili è riuscito a bruciare da quando è sbarcato sull’Isola.

“Pesavi 221 chili e sei arrivato a 199,3. Hai superato la soglia, hai perso 22 chili”, ha detto la conduttrice con entusiasmo. Quindi se volete sapere quanti chili ha perso Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi, ora lo sapete. Lui ha reagito con un sorriso soddisfatto, ricevendo un lungo applauso dagli altri concorrenti. Per la prima volta dall’inizio del reality, ha potuto partecipare a piccole prove fisiche con ricompense in palio.

Veronica Gentili ha chiesto a Giuseppe Cruciani, ospite in studio, se secondo lui Adinolfi riuscirà a mantenere il peso perso. Ma lui ha risposto secco: “Appena uscirà dall’isola, ricomincerà come prima”.

A quel punto, la conduttrice ha domandato direttamente a Mario Adinolfi quali cambiamenti stesse vivendo. E lui ha risposto con gratitudine: “La verità è che l’Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella.”

Ora che ha perso peso, Adinolfi ha potuto affrontare tre prove pensate per lui: tenere un peso da seduto per 30 secondi, stare in apnea per 30 secondi e nuotare per 30 metri. In palio: tre uova per ogni prova superata.

La prima e la terza prova le ha superate subito. La seconda al secondo tentativo. Il pubblico lo ha applaudito e la conduttrice ha concluso: “Finalmente possiamo coinvolgerlo anche in queste prove!“.

Insomma a L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi ha perso peso ma può ancora migliorarsi!