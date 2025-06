Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, una concorrente ha confessato di aver nascosto una polpetta per la tentazione di mangiarla. Il cibo è stato sequestrato e la concorrente si è scusata pubblicamente, evitando sanzioni. La puntata è stata ricca di tensioni, eliminazioni e momenti inaspettati.

Isola dei Famosi, concorrente nasconde una polpetta

Confessioni, tensioni e colpi di scena: la quinta puntata de L’Isola dei Famosi non ha deluso le aspettative. Durante la serata, trasmessa come sempre in diretta dall’Honduras, i telespettatori hanno assistito all’eliminazione di due concorrenti e a diversi momenti carichi di emozione, tra cui un inaspettato siparietto che ha visto protagonista Teresanna Pugliese.

LEGGI ANCHE: Isola, Dino Giarrusso spiazza tutti: “Per dieci anni ho avuto centinaia di donne” – VIDEO

Durante le nomination, l’ex tronista ha fatto una sorprendente ammissione davanti alla conduttrice Veronica Gentili e al pubblico:

“Devo fare una confessione. Ho preso una polpetta e l’ho nascosta dove sono seduta. La tentazione è tanta, vorrei mangiarla ma non posso farlo”, ha dichiarato Teresanna, rivelando così un gesto non proprio regolamentare, quasi vergognandosi.

Pierpaolo Pretelli, inviato di questa edizione, ha commentato ironicamente la vicenda, confermando che “la polpetta di Teresanna è stata sequestrata” e facendo notare come fosse stata già parzialmente assaggiata. La naufraga, però, ha prontamente smentito di averla toccata, precisando che si è limitata a nasconderla, forse in un momento di debolezza.

La produzione non ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti della concorrente de L’Isola dei Famosi. Teresanna ha riconosciuto immediatamente l’errore e si è scusata pubblicamente, evitando così qualsiasi sanzione.

LEGGI ANCHE: Isola, Simona Ventura difende Chiara e demolisce Jasmin: “Ma come ti permetti! Chiedi subito scusa”

Questo curioso episodio ha aggiunto un tocco di leggerezza a una puntata già carica di tensioni e scelte decisive a L’Isola dei Famosi. Il pubblico, diviso su com’è stata affrontata la questione, continua a seguire con interesse le vicende dei naufraghi, sempre più provati dalla fame e dalle dinamiche del gioco.