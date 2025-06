Dino e Ahlam rimangono in gioco a L’Isola dei Famosi

Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono stati eliminati dal televoto del pubblico, ma L’Isola dei Famosi ha concesso loro una seconda possibilità, che hanno accettato di cogliere.

Isola dei Famosi Dino e Ahlam eliminati, ma restano in gioco sull’Ultima Isola

La puntata de L’Isola dei Famosi in onda questa sera ha visto l’eliminazione di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. Ma, come già accaduto la scorsa settimana, i due naufraghi hanno ricevuto dalla produzione una nuova possibilità: proseguire la loro avventura sull’Ultima Isola, una spiaggia secondaria dove i concorrenti eliminati possono continuare a gareggiare per la vittoria finale.

Il primo a essere eliminato è stato Dino, che ha perso il televoto settimanale contro Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. Già protagonista di diverse polemiche nel corso delle puntate precedenti, Dino è stato il meno votato dal pubblico e ha dovuto lasciare la spiaggia principale. Subito dopo l’annuncio, è stato portato sull’Ultima Isola, dove ha trovato la possibilità di restare in gioco.

Più tardi, è toccato ad Ahlam affrontare un’eliminazione fulminea. La giovane è finita al televoto flash insieme a Jasmine dopo aver perso la prova di apnea contro Jey Lillo e Loredana. Le due sono poi state escluse dalla catena di salvataggio condotta dagli altri concorrenti, assieme ai due compagni citati, finendo direttamente al verdetto del pubblico. Ad avere la peggio è stata proprio Ahlam, che ha raggiunto Dino sull’Ultima Isola.

Come da prassi, la conduttrice Veronica Gentili ha chiesto a entrambi se volessero accettare questa seconda possibilità oppure tornare a casa. Sia Dino che Ahlam hanno scelto di restare, dimostrando determinazione e voglia di rivincita.

Ora l’attenzione si sposta anche sull’Ultima Isola: i due eliminati dovranno sopravvivere in condizioni ancora più difficili, in attesa di un’eventuale occasione di ricongiungersi ai compagni. La loro permanenza potrebbe diventare una nuova variabile strategica per gli equilibri del gruppo principale.