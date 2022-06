Isola dei Famosi, l’eliminato della puntata del 13 giugno: le percentuali

L’eliminato de L’Isola dei Famosi

Altra intensa puntata (la ventitreesima) quest’oggi a L’Isola dei Famosi. Oltre a scoprire il primo finalista a poche settimane dalla finale, abbiamo avuto modo di conoscere anche chi è l’eliminato dell’appuntamento odierno. Al televoto troviamo Estefania, Gennaro, Maria Laura e Nick. Chi tra loro ha dovuto abbandonare i compagni? Vediamo insieme cosa è accaduto.

Tutti e quattro i concorrenti menzionati, nel bene e nel male, sono finiti al centro di svariate polemiche a L’Isola dei Famosi e sempre per differenti motivi si trovano a scontrarsi per difendere il proprio posto all’interno del reality show. Per prima cosa siamo venuti a conoscenza del risultato del primissimo televoto settimanale. Ad avere la meglio è Maria Laura, seguita da Nick ed Estefania. A lasciare la Palapa è stato invece Gennaro.

Ma vediamo di seguito le percentuali: Maria Laura ha raccolto il 42% di preferenze; Nick il 32% di voti, 19% per Estefania e infine Gennaro con il 7%.

Proprio Gennaro è stat costretto a raggiungere Pamela a Playa Sgamadissima e qui è stato costretto a sottoporsi all’ennesimo televoto flash a L’Isola dei Famosi, che ha decretato l’eliminato effettivo della puntata. Il duello è stato davvero molto complicato e ha sancito così il nuovo concorrente che ha fatto ritorno in Italia dopo l’uscita di Lory Del Santo e l’abbandono di Marco Cucolo per motivi fisici.

A lasciare l’Honduras è stato Gennaro. Per quanto riguarda le percentuali vediamo invece: Pamela con il 73% di preferenze e con il 27% di voti proprio Gennaro. Siete contenti del responso a L’Isola dei Famosi? Diteci la vostra nei commenti.

