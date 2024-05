Milly Carlucci parla per la prima volta di Samuel Peron a L’Isola e svela cosa ne pensa

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Cosa pensa Milly Carlucci della partecipazione di Samuel Peron a L’Isola dei Famosi? La conduttrice si “sbottona” e ne parla per la prima volta in una recente intervista, dove ha svelato anche chi vorrebbe tra i vip della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci parla di Samuel Peron a Ballando

Tra pochi giorni, il 10 maggio per l’esattezza, prenderà il via la nuova trasmissione di Milly Carlucci, L’Acchiappatalenti. A Nuovo TV la conduttrice ha parlato di questo, ma c’è stata anche la possibilità di parlare dell’esperienza di Samuel Peron a L’Isola dei Famosi.

Il ballerino è stato per tanti anni uno dei volti di punta di Ballando con le Stelle e ha ricoperto il ruolo di insegnante. Solo nell’ultima edizione Samuel Peron è arrivato secondo in coppia con Simona Ventura. Un altro grande traguardo per lui nel programma. Ma ora che ha deciso di intraprendere una nuova avventura nella rete concorrente, cosa ne pensa Milly Carlucci? Tra le pagine del giornale la presentatrice ha commentato in questi termini:

“Cosa ne penso? Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola dei Famosi, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando con le Stelle da noi si è concluso“.

Nonostante tutto dunque Milly Carlucci ha speso belle parole per Samuel Peron e ricordato che nella prossima edizione di Ballando con le Stelle lui non ci sarà. Vedremo dunque chi prenderà il suo posto nel dance show di Rai 1.

Intanto Milly Carlucci sebbene sia impegnata con L’Acchiappatalenti, sta pensando già ai papabili concorrenti per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. E sempre tra le righe dell’intervista ha spiegato che tra i vip le piacerebbe avere Mara Maionchi, scelta come talent show del programma che inizierà venerdì prossimo:

“Per adesso è presto per parlare di cast, però posso dire che mi piacerebbe tanto avere Mara Maionchi a Ballando con le Stelle. Penso che sarebbe una cosa molto bella“. Chissà però che la discografica non possa essere ingaggiata anche per Ballando da Milly Carlucci!