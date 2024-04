NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Isola dei Famosi

È tutto pronto questa sera per una nuova puntata del reality show. Quali sono tutte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi? Scopriamole insieme in questo articolo!

Anticipazioni Isola dei Famosi 29 aprile

È stata una settimana particolarmente intensa a L’Isola dei Famosi dopo la puntata di lunedì scorso. Cosa è successo e quali sono le anticipazioni de L’Isola dei Famosi per questa sera?

La prima notizia che vi diamo e che sapremo cosa è successo a Daniele. Dopo aver trascorso alcuni giorni lontano dai suoi compagni per un abbandono momentaneo, è tornato più carico che mai e ha creato nuovi scompigli.

Di diverso avviso, come mostrato dalle anticipazioni de L’Isola dei Famosi, il suo compagno di viaggio Pietro. Il naufrago andato in missione, è tornato in gruppo ma ha avuto una dura lite con il resto del gruppo: non voleva dividere il suo bottino! Dopo una lunga discussione e riflessione che ne è seguita, Pietro ha lasciato la playa e ha fatto ritorno in Italia.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, due naufraghi accusati di aver ‘rubato’ al resto del gruppo: il duro provvedimento

Non sono mancate poi le missioni e sfide per i naufraghi, così chiarimenti e la situazione che coinvolge Marina. L’attrice come riferiscono le anticipazioni de L’Isola dei Famosi, infatti, ha avuto delle discussioni con alcuni compagni perché si sente messa da parte.

C’è stata anche una sfida che ha portato il gruppo a individuare il leader della settimana, scelto dal gruppo. A causa delle pressioni del gruppo Artur ha commesso degli errori durante la divisione del cibo, che ha scatenato liti. Amareggiato Aras ha chiesto una votazione per destituire il suo incarico e ne è nata una nuova lite.

A creare scompiglio, come si legge dalle anticipazioni de L’Isola dei Famosi è anche la scomparsa dello spray repellente che il gruppo avrebbe dovuto custodire. Questo ha scaturito delle divergenze nel gruppo ed è arrivato anche un nuovo comunicato con una punizione per due concorrenti!

Tra le altre cose si potrebbe anche indagare sulla vicinanza tra due naufraghi. È nata la prima coppia in Honduras o è solo un’amicizia? Queste e molte altre anticipazioni de L’Isola dei Famosi!

(IN AGGIORNAMENTO)

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

Tralasciate le anticipazioni, come ogni settimana non mancano anche i sondaggi che Novella2000.it pone a voi utenti per scegliere chi, secondo voi, merita di proseguire il proprio percorso.

Al televoto ci sono Daniele, Joe, Khady e Sonny. Secondo i voti raccolti dal nostro sondaggio queste sono le percentuali: Joe ha totalizzato il 53% e dunque dovrebbe risultare come il più amato stasera. A seguirlo Rosanna al 16%, poi Sonny al 12%, successivamente Khady al 10% e infine Daniele al 9%.

Se così fosse a rischiare sarebbe Daniele.

Ma non solo, perché sempre Novella2000.it in settimana ha anche aperto un sondaggio dove ha chiesto a voi lettori di votare il preferito della terza settimana. Dopo le prime due di dominio da parte di Samuel, ora la corona è passata a Matilde, seguita da Stoppa e Joe. QUI la classifica completa.

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Questa sera a che ora inizia L’Isola dei Famosi? La puntata in onda stasera ha come orario d’inizio le 21:35 su Canale 5. Dopo le prime anticipazioni su L’Isola dei Famosi l’appuntamento entrerà nel vivo.

Quando e dove va in onda

Altra domanda quotatissima è dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Il reality di Canale 5 viene trasmesso il lunedì. C’è modo però anche di poterlo seguire su Mediaset Infinity, come vedremo.

Nel corso della settimana sono presenti vari daytime ai seguenti orari:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 ;

dal al alle e ; Poi ancora su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; E per concludere su Mediaset Extra con l’extended edition, dove sono presenti vari riassunti e approfondimenti delle giornate dei naufraghi.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Non solo Canale 5, potete vedere L’Isola dei Famosi anche in streaming su Mediaset Infinity. A vostra scelta se su sito o app.

La piattaforma dà la possibilità in maniera gratuita (dopo l’accesso o registrazione) di poter vedere le puntate in diretta o in un secondo momento. Ma si ha modo anche di poter consultare il sito ufficiale per contenuti quali daytime e vari momenti della giornata.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

Quest’anno nel 2024 chi conduce l’Isola dei Famosi? Al timone troviamo Vladimir Luxuria. E gli opinionisti chi sono? Accanto la conduttrice ha Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Inviata in Honduras è invece Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Tra ritiri, espulsioni ed eliminati, chi sono i concorrenti di questa Isola di Famosi? Ecco qui l’elenco completo, a partire dalle donne: Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes (ELIMINATA), Marina Suma, Matilde Brandi, Rosanna Lodi e Valentina Vezzali.

Qui a seguire, invece, tutti gli uomini: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli (RITIRATO), Samuel Peron e Sonny Ulumati.