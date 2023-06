Isola, Nathaly e Fabio si sfidano di nuovo al televoto ma il risultato è ribaltato

NEWS

Debora Parigi | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Nathaly e Fabio al televoto flash all’Isola dei famosi

Ilary Blasi ha iniziato l’ottava puntata dell’Isola dei famosi 2023 dicendo che ci sarebbero state due eliminazioni e sarebbe stato eletto il primo finalista. Proprio parlando di Finale, dopo una serie di prove e una lunga battaglia finale, a vincere è stata Pamela Camassa che è stata eletta anche leader.

Come detto ci sono state due eliminazioni. La prima è stata Nathaly Caldonazzo che era al televoto con Fabio dei Jalisse durante la settimana. Successivamente ci sono state delle prove per finire a un televoto flash. E alla fine il pubblico ha scelto di eliminare Fabio.

Ma l’avventura all’Isola dei famosi 2023 per Nathaly e Fabio non è finita qui. I due, infatti, sono approdati all’Ultima spiaggia e quindi Ilary Blasi ha chiesto se volessero continuare a stare in gioco o tornare in Italia. Entrambi hanno scelto di continuare, ma c’è un solo posto su questa spiaggia. Così si sono sfidati di nuovo ma questa volta con un televoto flash.

La prima volta a perdere è stata Nathaly per una manciata di voti. Questa volta? Dato lo stop al televoto, il pubblico ha deciso che l’eliminato definitivo della puntata è Fabio. Queste le percentuali: Nathaly 52%, Fabio 48%. Quindi questa volta la situazione si è capovolta.

Nathalay resterà al momento sull’Ultima spiaggia e gli altri naufraghi non sapranno dell’esistenza di quest’isola.