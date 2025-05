Siete pronti a scoprire tutte le informazioni necessarie per conoscere a fondo Camila Giorgi, una delle tenniste più forti che abbiamo in Italia? Tutto sul motivo per il quale si è ritirata, sulla sua vita privata e su quali social è possibile trovarla oltre a Instagram.

Camila Giorgi età, altezza e biografia

Camila Giorgi nasce a Macerata il 30 dicembre 1991 ma è argentina da parte del padre Sergio Giorgi, che è anche per metà italiano. La madre è Claudia Fullone, anche lei argentina con origini tarantine.

Il papà è un ex militare e le ha fatto da allenatore, mentre la mamma è una disegnatrice di moda. Ha anche due fratelli: Leandro e Amadeus. Cos’è successo alla sorella di Camila Giorgi? Purtroppo Antonela ha perso la vita nel 2011 a causa di un incidente stradale.

Tutti quanti sul web si chiedono che fine ha fatto e che cosa è successo alla Giorgi, la tennista. Oggi ha un’età di 33 anni, la sua altezza è di 1 metro e 68 centimetri e il peso di 54 kg.

Dove abitava Camila Giorgi? L’ex tennista ha vissuto in giro per tutto il mondo. E dove vive attualmente? Abita a Buenos Aires. In ultimo, vi chiediamo se sapete qual è la religione di Camila Giorgi. L’informazione non è nota al momento.

Vita privata

Volete sapere qual è la vita privata di Camila Giorgi? Possiamo dirvi che in passato è stata fidanzata con David Holiner, fondatore di una holding nel settore dell’intermediazione e degli investimenti.

Dal 2024, invece, sembrerebbe che il suo nuovo fidanzato sia il politico argentino Ramiro Marra. Ecco chi è e come si chiama il fidanzato di Camila Giorgi.

La domanda ‘chi è il marito della Giorgi‘, che si pone il web, non ha alcun senso perché non è mai stata sposata e non ha figli.

Per sapere cosa fa e dove si trova ora Camila Giorgi vi consigliamo di andare avanti con la lettura. Troverete tutte le ultime notizie su dove poterla vedere oggi in TV.

Dove seguire Camila Giorgi: Instagram e social

Un profilo TikTok ufficiale Camila Giorgi non lo ha, quindi per seguirla dovrete cercare per esempio la pagina Facebook.

Se non vi basta, tuttavia, è disponibile anche su Twitter e ovviamente Instagram. Proprio qui pubblica la maggior parte delle foto e dei contenuti in cui mostra anche il suo fisico. Le sue imprese sul campo possono essere recuperate anche su YouTube.

Secondo molti fan sul web, infatti, Camila Giorgi è la più bella tennista italiana. Siete d’accordo?

Proseguiamo la lettura cercando di capire perché la Giorgi non gioca più a tennis.

Carriera

Volete sapere che fine ha fatto la tennista Camila Giorgi dopo il suo ritiro? Percorriamo la sua carriera partendo dagli inizi fino ad arrivare alle ultime notizie.

si appassiona allo sport fin da bambina e comincia con la ginnastica artistica, solo in un secondo momento si dedica al tennis. Nel 2000 viene notata da Nick Bollettier ma rifiuta di allenarsi nella sua Accademia.

Esordisce nei tornei di tennis, in Italia, nel 2006 al Trofeo Bonfiglio. Questo sport si tramuta in un vero e proprio lavoro quando, nel 2008, partecipa alle qualificazione del circuito maggiore.

Da questo momento in poi colleziona premi e vittorie, trasferendosi in Spagna, in Francia e negli Stati Uniti. Nel 2013 torna in Italia e nello stesso anno deve affrontare un infortunio alla spalla, ma torna in campo poco dopo concludendo la stagione alla posizione 93 del ranking mondiale.

Qual è il ranking attuale di Camila Giorgi? Nel 2017 diventa la numero uno d’Italia nel ranking WTA e l’anno seguente arriva al numero 26 di quello mondiale. Dopo i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo, raggiunge la finale del Canadian Open (la prima volta per un’italiana).

Perché si è ritirata Camila Giorgi? Sappiamo che nel maggio 2024 annuncia il suo abbandono nel mondo del tennis e si occupa di gestire il suo brand Giomila, in collaborazione con il padre e la madre. Nel 2025 entra nel cast de L’Isola dei Famosi, ecco che cosa fa Camila Giorgi oggi.

Qualcuno si potrebbe chiedere quanto ha guadagnato la Giorgi nella sua carriera. Secondo il profilo ufficiale WTA avrebbe accumulato un patrimonio di oltre sei milioni di euro. Ora che sappiamo quanti soldi ha guadagnato Camila Giorgi in tutta la sua carriera possiamo proseguire.

Camila Giorgi a L Isola dei Famosi 2025

Il 7 maggio 2025 Camila Giorgi approda a L’Isola dei Famosi e il suo ingresso nel cast viene ufficializzato pochi giorni prima della partenza. La descrizione del post a lei dedicato sul profilo Instagram del reality recita:

“Ha affrontato le sfide più difficili sui campi di tutto il mondo: Camila Giorgi arriva sull’#Isola per mettersi in gioco in modo nuovo”.

Ma chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti de L Isola dei Famosi 2025

Il percorso verso la vittoria di Camila Giorgi sarà ostacolato da diversi naufraghi che concorrono a L’Isola dei Famosi 2025:

Lorenzo Tano, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Cristina Plevani, Angelo Famao, Camila Giorgi, Mirko Frezza, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Samuele Bragelli (Spadino), Alessia Fabiani, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Chiara Balestreri, Dino Giarrusso, Antonella Mosetti, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Ibiza Altea.

I concorrenti saranno guidati in presenza dall’inviato Pierpaolo Pretelli e dallo studio dall’opinionista Simona Ventura e dalla conduttrice Veronica Gentili.

Il percorso di Camila a L Isola Dei Famosi 2025

Cosa accadrà all’ex tennista Camila Giorgi durante il percorso a L’Isola dei Famosi 2025? Il pubblico lo scoprirà a partire dal 7 maggio, giorno della messa in onda della prima puntata.

