NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di Francesca Bergesio, che nel 2023 ha ricoperto il ruolo di Miss Italia. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, dall’età, alla vita privata e fidanzato, a dove seguirla sui social su e Instagram.

Chi è Francesca Bergesio

Nome e Cognome: Francesca Bergesio

Data di nascita: 26 settembre 2004

Luogo di nascita: Bra

Età: 19 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @francesca.bergesio

Francesca Bergesio età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Francesca Bergesio. La Miss Italia è nata a Bra, in provincia di Cuneo, ma attualmente vive a Cervere. La sua età è di 19 anni.

Sappiamo che Francesca ha conseguito il diploma al Liceo Classico Europeo. A oggi ha intenzione di proseguire con gli studi universitari nella facoltà di Medicina. Si definisce una ragazza “pacata, riservata e determinata”, ed è appassionata di recitazione.

Il suo sogno è quello di diventare un medico e di specializzarsi in cardiochirurgia. Contemporaneamente vorrebbe lavorare nel mondo della moda o del cinema.

Chi è il padre di Francesca Bergesio? La concorrente de L’Isola dei Famosi è figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

Ma scopriamo di più in merito alla sua vita privata…

Vita privata

Sulla vita privata di Francesca Bergesio non sappiamo molto. È fidanzata? In molti si chiedono se la Miss Italia 2023 abbia un fidanzato.

Tuttavia la stessa Francesca ha affermato di non voler parlare della sua vita sentimentale avendo una “situazione particolare”.

Ma andiamo a scoprire dove è possibile seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Francesca Bergesio: Instagram e social

In molti si chiedono già dove è possibile seguire Francesca Bergesio sui social.

La Miss Italia 2023 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Francesca condivide i momenti più belli della sua vita privata e dove mette anche in mostra il suo fisico.

Ma scopriamo di più sulla sua vittoria al celebre concorso di bellezza.

Carriera

Cosa possiamo dire della carriera di Francesca Bergesio? Dopo il diploma al Liceo Classico Europa a Torino, si è iscritta a Roma al corso di Medicina della UniCamillus.

Dopo la vittoria di Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta a luglio e Miss Piemonte nel mese di agosto, si è qualificata alla finale di Miss Italia 2023. Qui ha conquistato anche la fascia di Miss Guida Sicura.

Nel 2024 è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Miss Italia 2023

Francesca Bergesio ha deciso di partecipare a Miss Italia 2023. Dopo aver superato le diverse selezioni, la figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio è arrivata con la fascia Miss Piemonte alla finale del concorso, che si è svolta presso Salsomaggiore Terme.

Sabato 11 novembre così Francesca, che è stata accompagnata per tutto il percorso da sua madre, è stata eletta Miss Italia 2023. Dopo l’incoronazione, la Bergesio ha affermato di provare “un’emozione incredibile” e ha annunciato che questa notte la ricorderà per tutto il resto della sua vita.

Francesca Bergesio a L’Isola dei Famosi

Dopo la partecipazione a Miss Italia, Francesca Bergesio la ritroviamo tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

La trasmissione condotta da Vladimir Luxuria, ha come opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Mentre inviata dall’Honduras, Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Vediamo qui in elenco tutti i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Iniziamo con il cast femminile:

Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen. (IN AGGIORNAMENTO)

Tra gli altri citiamo: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron. (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Francesca a L’Isola

In questo paragrafo conosceremo il percorso di Francesca Bergesio a L’Isola dei Famosi.

(IN AGGIORNAMENTO)