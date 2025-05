Adonxs è un cantante slovacco che rappresenta la Repubblica Ceca all’Eurovision 2025. La canzone che porta in gara si intitola Kiss Kiss Goodbye e molti saranno incuriositi nell’avere qualche informazione in più sul suo conto. Leggete per sapere tutto su età, vita privata e profili social.

Chi è Adonxs

Nome e Cognome: Adam Pavlovcin

Nome d’arte: Adonxs

Data di nascita: 13 settembre 1995

Luogo di Nascita: Myjava (Slovacchia)

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzato: non sappiamo se sia fidanzato

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ageofadonxs

Adonxs età, vero nome e altezza

Quanti anni ha Adonxs? La data di nascita del cantante e modello è il 13 settembre 1995 ma non conosciamo altezza e peso. Sappiamo che oggi ha un’età pari a 29 anni e che è molto attento ad alcune tematiche sociali.

Non abbiamo informazioni sul padre biologico ma sappiamo che quello adottivo lavora come paramedico mentre la madre è l’artista visiva Monika Sabo. Ha anche una sorella, Radka, che lavora come attrice e cantante.

Da bambino ha praticato karate prima di appassionarsi alla danza e alla recitazione. Studia pianoforte e prende lezioni di canto, nel frattempo vince il campionato slovacco di street dance dell’International Dance Organization per cinque volte.

A 16 anni lavora come modello e una volta che si trasferisce a Praga riscopre lo studio per il canto ma solo a Londra si iscrive all’Istituto Britannico e Irlandese di Musica Moderna. Consegue la laurea e per mantenersi lavora come barista, babysitter e insegnante di musica.

Il vero nome di Adonxs è Adam Pavlovcin e oggi abita a Praga.

Vita privata

Adonxs non dovrebbe essere fidanzato al momento o per lo meno non ha parlato nelle interviste che ha rilasciato. di conseguenza dobbiamo pensare che sia molto attento alla sua privacy.

Nel 2016 fa coming out al pubblico con il video della sua canzone Speechless Boy. Per il momento dobbiamo ipotizzare che sia single ma attendiamo maggiori informazioni.

Per la vita privata di Adonxs è tutto! Passiamo a dove seguirlo sui social.

Dove seguire Adonxs: Instagram e social

Adonxs non ha un account Twitter ma possiamo vederlo su Instagram dove pubblica varie foto e video in cui si esibisce.

Citiamo anche Facebook e TikTok, senza dimenticarci delle piattaforme social in cui ascoltare la sua musica: YouTube e Spotify.

Carriera

Fin da piccolo si appassiona alla danza e alla recitazione. Al liceo fonda la band Pace con un suo compagno di classe. Quando compie 16 anni inizia a lavorare come modello per un’agenzia di moda. Solo una volta trasferitosi a Praga scopre il talento nel canto e riceve una formazione classica.

Una volta spostatosi a Londra, quindi, comincia il suo percorso musicale. Al gruppo si aggiungono anche un chitarrista e un batterista, con i quali incide l’EP Keeper. Nel 2021 sale alla ribalta grazie a un talent show e firma un contratto con la Warner.

Nell’estate del 2022 si esibisce al Lovestream Festival come unico artista slovacco nel programma con Dua Lipa come headliner. Pubblica il suo album intitolandolo Age of Adonxs e a inizio 2023 riceve due premi: Miglior artista maschile e Miglior nuovo artista agli Evropa 2.

Nel 2025 Adonxs si esibisce all’Eurovision come rappresentante per la Repubblica Ceca con la canzone Kiss Kiss Goodbye.

Album e canzoni di Adonxs

Adonxs ha all’attivo una raccolta che risale al 2021, un album con la sua ex band dal titolo Keeper (2018) e un disco da solista intitolato Age of Adonxs (2022).

Tra le canzoni che possiamo citare ricordiamo: Fallen, Moving On, Cold Summer, Overthinker e la più recente Kiss Kiss Goodbye.

Adonxs a Eurovision 2025

Nel dicembre del 2024 l’emittente televisiva CT ha annunciato di aver selezionato Adonxs per rappresentare la Repubblica Ceca all’Eurovision 2025 che si tiene a Basilea.

La canzone che il cantante slovacco porta in gara si intitola Kiss Kiss Goodbye e qui sotto potete leggere una parte del testo.

Canzone e testo

Siete curiosi di conoscere il testo della canzone Kiss Kiss Goodbye di Adonxs all’Eurovision 2025? Ecco a voi un breve estratto dei versi:

In a moment two of us collide

There’s no other place to hide

Only one survives when the night arrives

Will you be my ride or die

You

You seem so holy

It almost fooled me

Truly

When you said you loved me

It almost moved me

KISS KISS GOODBYE

KISS KISS GOODBYE

NOW KEEP YOUR

HALF APOLOGIES

DRUNK IN APATHY

OVER AND OVER AGAIN

KISS KISS

I concorrenti di Eurovision 2025

Adesso siamo pronti per elencare tutti i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2025:

VÆB – RÓA; Justyna Steczkowska – GAJA; Klemen – Quanto tempo ci resta; Tommy Cash – Espresso Macchiato; Melody – ESA DIVA; Ziferblat – Bird of Pray; KAJ – Bara Bada Bastu; NAPA – Deslocado; Kyle Alessandro – Lighter; Red Sebastian – Strobe Lights; Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro; Mamagama – Run With U; Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Shkodra Elektronike – Zjerm; Claude – C’est La Vie; Marko Bošnjak – Poison Cake; Zoë Më – Voyage; Theo Evan – Shh.

La seconda metà dei concorrenti che partecipano è composta da:

Go-Jo – Milkshake Man; Nina Žižić – Dobrodošli”; EMMY – Laika Party; Tautumeitas – Bur Man Laimi; PARG – SURVIVOR; JJ– Wasted Love; Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Klavdia – Asteromáta; Katarsis – Tavo Akys; Miriana Conte – SERVING; Mariam Shengelia – Libertà; Louane – Maman; Sissal – Allucinazione; ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Yuval Raphael – New Day Will Rise; Abor & Tynna – Baller; Princ – Mila; Erika Vikman – ICH KOMME.

Passiamo ora al percorso di Adonxs all’Eurovision 2025…

Il percorso di Adonxs a Eurovision 2025

Adonxs si esibisce nella seconda semifinale dell’Eurovision 2025 e porta la sua canzone Kiss Kiss Goodbye.

Alla fine della serata il pubblico scopre la posizione in classifica e se riesce ad accedere alla finale del 17 maggio.