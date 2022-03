Isola dei Famosi, i nominati della puntata del 28 marzo 2022

I nominati de L’Isola dei Famosi

Nuova puntata e nuovi nominati a L’Isola dei Famosi. Anche questa sera abbiamo assistito alle nomination che vedranno scontrarsi al televoto due o più coppie del reality show di Canale 5. Partiamo con il dire che tra il duo Antonio e Floriana e Carmen e suo figlio Alessandro, si sono salvati i primi, finiti a Playa Sgamada. Gli altri menzionati invece hanno proseguito il loro cammino.

Ma chi rischia di lasciare il programma stavolta? Vediamolo insieme qui di seguito come sono andate le nomination a L’Isola dei Famosi:

Carmen e Alessandro hanno mandato in nomination Blind e Roberta;

Lory e Marco hanno votato Blind e Roberta;

Ilona e Roger hanno fatto il nome di Carmen e Alessandro;

Blind e Roberta hanno deciso per Carmen e Alessandro;

Jeremias e Gustavo hanno nominato Carmen e Alessandro;

Clemente Russo e Laura hanno scelto Carmen e Alessandro;

La coppia leader formata da Nicolas ed Estefania hanno optato per Clemente e Laura. Dunque in nomination questa settimana troviamo: Carmen e Alessandro; Clemente e Laura. Andranno a rischio eliminazione. Per chi fate il tifo tra loro? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news su L’Isola dei Famosi!

