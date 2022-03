La decisione di Floriana Secondi

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito all’eliminazione di Antonio Zequila e Floriana Secondi, i quali sono stati spediti a Playa Sgamada per poter gareggiare singolarmente. Il risultato del televoto, però, ha portato l’ex gieffina a prendere la decisione di lasciare il programma. Stufa di continuare il suo percorso, ha comunicato a Ilary Blasi di voler fare ritorno in Italia.

La conduttrice ha pensato bene di farla ragionare e darle un po’ di tempo per riflettere sul suo futuro nel reality show. Nel mentre Floriana Secondi ha potuto partecipare alla prova in coppia con Antonio Zequila contro Clemente Russo e Laura Maddaloni. A uscirne vincitori questi ultimi, tanto che la stessa Floriana è parsa stizzita. Questa reazione ha lasciato pensare che ormai la Secondi fosse intenzionata ad abbandonare definitivamente il gioco.

Terminato definitivamente lo scontro, che ha portato alla vittoria degli abitanti di Playa Accoppiada, Ilary Blasi ha voluto parlare di nuovo con Floriana Secondi e le ha chiesto il perché di questa decisione e se ci avesse o meno ripensato. La vincitrice del Grande Fratello 3, spinta forse dalla voglia di rivalsa, ha scelto di restare:

“Floriana io sono molto contenta che tu abbia deciso di rimanere in gioco. È così? Ti facciamo un applauso qui dall’Italia, dai Floriana. Hai ragionato su quello che ci siamo dette?”, ha domandato Ilary Blasi, con Floriana Secondi che ha confermato la volontà di stare con gli altri compagni. Così la conduttrice le ha fatto notare che da ora in poi gioca come concorrente singolo e dunque non dovrà più rispondere o rispettare anche le volontà di Antonio Zequila. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Poco dopo a intervenire anche l’amica di Floriana Secondi, la quale le ha dato ulteriore carica per continuare il suo cammino a L’Isola dei Famosi.

