Conosciamo meglio Jasmin Melika Salvati. Ecco cosa sappiamo sull’ex concorrente di Italia Shore, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Jasmin Melika Salvati

Nome e Cognome: Jasmin Melika Salvati

Data di nascita: 2002

Luogo di nascita: Egitto

Età: 23 anni

Professione: influencer

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @jasminsalvati_

Jasmin Melika Salvati età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Jasmin Melika Salvati e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. L’influencer nasce nel 2002 in Egitto. Ma quanti anni ha Jasmin? La sua età è di 23 anni. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta. Sconosciute anche informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo all’età di 2 anni viene adottata da una famiglia italiana. In seguito, all’età di 13 anni ha ritrovato la madre naturale e i due fratelli, anche loro adottati da una famiglia italiana.

Oggi vive a Ladispoli, in provincia di Roma.

Su di sé Jasmin afferma: “Sono cresciuta nei locali. Amo fare il delirio e il devasto. Nella mia vita sono la leader di tutti i gruppi. Mi piace molto apparire ed essere l’ape regina della situazione. Sono poco sobria e faccio cose poche sobrie. Nella vita hanno provato a cambiarmi ma io voglio essere quella che sono, non voglio cambiare per nessuno”.

Vita privata

Scopriamo ora di più in merito alla vita privata di Jasmin Melika Salvati.

L’influencer nel 2024 si è legata sentimentalmente a Samuele Bragelli (Spadino), conosciuto all’interno del reality show Italia Shore.

La relazione tuttavia è giunta al termine dopo una manciata di mesi.

A oggi Jasmin sembrerebbe essere single.

Dove seguire Jasmin Melika Salvati: Instagram e social

Vi state già chiedendo dove seguire Jasmin Melika Salvati? Andiamo a scoprirlo.

Se volete rimanere in contatto con l’influencer il modo più semplice e rapido sono ovviamente i social.

Jasmin ha infatti una pagina Instagram attiva, che vanta già quasi 250mila follower.

Carriera

Il nome di Jasmin Melika Salvati è di certo già noto ai più.

La carriera dell’influencer infatti vanta già diverse partecipazioni in alcuni celebri programmi tv.

Nonostante in molti credano che abbia partecipato a Temptation Island, la Salvati non ha mai preso parte al reality di Canale 5. Vediamo dunque dove l’abbiamo vista.

Ex on the Beach

Nel 2022 Jasmin è nel cast della quarta stagione di Ex on the Beach.

Lo scorso anno invece per lei è arrivata un’altra grande opportunità.

Italia Shore

Nel 2024 Jasmin entra nel cast della prima edizione di Italia Shore.

Tuttavia nel corso della sesta puntata viene espulsa dalla trasmissione a seguito di condotta violenta nei confronti di un altro concorrente.

Jasmin Melika Salvati a L’Isola dei Famosi

A maggio 2025 per Jasmin Melika Salvati arriva l’ennesima grande occasione: L’Isola dei Famosi. Come rivela Davide Maggio in esclusiva infatti l’ex fidanzata di Spadino nella puntata del 28 maggio sbarcherà in Honduras, diventando a tutti gli effetti una naufraga del reality show di Canale 5.

Jasmin tuttavia non avrà modo di ritrovare Spadino, che pochi giorni prima del suo arrivo sull’Isola si è ritirato dal programma.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

Ecco chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. Questo il cast di naufraghi:

Alessia Fabiani, Angelo Famao (RITIRATO), Antonella Mosetti (RITIRATA) Camila Giorgi (RITIRATA), Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea (ELIMINATO PRIMA DEL SUO INGRESSO), Jasmin Melika Salvati, Leonardo Brum (RITIRATO), Loredana Cannata, Lorenzo Tano(ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano (RITIRATO), Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli “Spadino” (RITIRATO) e Teresanna Pugliese.

Alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2025 troviamo Veronica Gentili. Pierpaolo Pretelli ricoprirà invece il ruolo di inviato speciale dall’Honduras mentre Simona Ventura quello di opinionista.

Il percorso di Jasmin a L’Isola dei Famosi 2025

Come ha rivelato Davide Maggio, il percorso di Jasmin a L’Isola dei Famosi inizia ufficialmente mercoledì 28 maggio 2025. Ma cosa accadrà e come se la caverà? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)