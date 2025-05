Nel corso della notte a L’Isola dei Famosi un momento di tenerezza tra due naufraghi non è passato inosservato alle telecamere. Simona Ventura in puntata è entrata a gamba tesa e ha insinuato il dubbio sul loro rapporto.

Isola dei Famosi, tenerezza tra due naufraghi

A L’Isola dei Famosi, dove ogni emozione è amplificata e ogni gesto osservato, una notte di confidenze tra Dino Giarrusso e Alessia Fabiani ha acceso la curiosità del pubblico e degli altri concorrenti. Ma cosa è accaduto davvero? Veronica Gentili ha voluto vederci chiaro nel corso della diretta di stasera.

I due naufraghi si sono avvicinati in un momento di particolare intensità emotiva, ma entrambi ci tengono a mettere i puntini sulle “i”: non c’è nessun flirt, solo un legame profondo e sincero nato da conversazioni importanti.

"Mi ha raccontato della sua famiglia e dei suoi bambini"

Alessia ha trovato un grande amico in Dino.#Isola pic.twitter.com/uEZK1kM29v — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

“Non scherziamo con le cose serie,” ha dichiarato Dino in puntata a L’Isola dei Famosi, intervenendo subito per chiarire. “C’è stata una discussione emotivamente molto forte tra me e Alessia, emozionante, dove abbiamo parlato delle nostre famiglie e ci siamo abbracciati in modo affettuoso.” Un gesto che ha fatto parlare, ma che per l’ex europarlamentare ha avuto il sapore della comprensione reciproca, non certo dell’inizio di una storia romantica. Questo era giusto da ribadire.

I dubbi di Simona Ventura

A rincarare la dose è stata Simona Ventura, pungente opinionista de L’Isola dei Famosi: “Posso entrare a gamba tesa. Quanto amici?”. Una battuta che ha scatenato reazioni divertite ma anche la necessità di un chiarimento.

Simona non si accontenta del discorso di Alessia… "Dino è l'amico speciale???" 🤔🤔🤔#Isola pic.twitter.com/mmEoNNCMA3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

Simona vuole sapere di più sull'amicizia tra Dino e Alessia: "MA QUANTO AMICI???" 🤔#Isola pic.twitter.com/Q9BksPpD0S — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

Alessia Fabiani, dal canto suo, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi ci ha tenuto a fare un chiarimento. Ha confermato la versione di Dino: “Dino è un compagno di viaggio e un amico. Si parlava delle nostre famiglie e quella sera abbiamo toccato dei temi profondi che non vorrei dire ora. Ci siamo salutati con una buonanotte speciale e un abbraccio.”

Entrambi hanno sottolineato che i loro cuori sono già impegnati. “Io sono la persona più felice del mondo e sono impegnato,” ha ribadito Dino. Anche la sua compagna de L’Isola dei Famosi (poi eliminata dal gioco) ha fatto eco: “Anche il mio cuore è impegnato e non voglio essere fraintesa.”

Insomma, un momento di vicinanza nato dalla condivisione di ricordi e sentimenti, non da una scintilla amorosa. Nell’ambiente isolano, dove il contatto umano è amplificato dalla lontananza dal mondo reale, è naturale che le emozioni prendano il sopravvento. Ma per Dino e Alessia, la parola d’ordine resta una: amicizia!