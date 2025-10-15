A distanza di quattro mesi dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, spuntano i nomi dei possibili Big in gara. Ecco chi potrebbe partecipare alla kermesse musicale il prossimo febbraio.

Chi ci sarà a Sanremo 2026?

Mancano poco più di quattro mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2026 ma in queste settimane la grande macchina della kermesse musicale si è già messa in movimento. Come è ben noto, alla conduzione e alla direzione artistica della manifestazione ci sarà nuovamente Carlo Conti, che ha già iniziato ad ascoltare i brani che gli aspiranti Big gli hanno inviato. Ma chi sarà a spuntarla e chi salirà sul palco dell’Ariston? In queste ore a fare chiarezza ci ha pensato Adnkronos.

Stando a quanto si legge, sarebbero diversi gli artisti che potrebbero avere ottime chance di far parte del cast della prossima edizione. Sul fronte dei cantautori spuntano diversi nomi interessanti. Parliamo di Diodato, Ermal Meta, Fulminacci, Frah Quintale, Emma Nolde, La Niña e Tommaso Paradiso.

Potrebbero non mancare anche graditi ritorni, come quello di Blanco, Sangiovanni, Angelina Mango, Alfa, ed Enrico Nigiotti. Tra le possibili new entry a Sanremo 2026 potrebbero esserci Benji & Fede e Settembre, che lo scorso anno ha vinto le Nuove Proposte. La quota talent potrebbe invece essere rappresentata da due ex “Amici di Maria”: Luk3 e TrigNO.

Sul fronte femminile spuntano nomi bomba: Emma, Arisa, Malika Ayane, Serena Brancale, Chiara Galiazzo e California. Voci insistenti parlano anche dell’arrivo di Sal Da Vinci e di Aiello. Ma non è ancora finita.

Stando a quanto si mormora, in vista di Sanremo 2026, sarebbe previsto anche un ritorno di Madame, che (nonostante al momento si tratti solo di indiscrezioni) potrebbe addirittura duettare con Tiziano Ferro. Sempre sul fronte duetti si parla di una possibile collaborazione tra Fedez e Marco Masini. Tra le sorprese si mormora dell’arrivo di Tommy Cash.

Invece, per la quota “over”, spuntano i nomi di Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore e Patty Pravo. Ma cosa accadrà e chi sarà a spuntarla alla fine?