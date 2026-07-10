José Sebastiani torna a far parlare di sé, questa volta per un progetto musicale. Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ha annunciato l’uscita della canzone “Vengo dal Sud”, disponibile dal 17 luglio, un lavoro nato dalla collaborazione con EMF e Prod. $even. Nonostante l’interesse per la scrittura musicale, il giovane ha chiarito che il suo obiettivo principale continua a essere il calcio.

La musica come passione, non come professione

Sebastiani coltiva da tempo la passione per la composizione di canzoni. Anche in questo caso ha contribuito come autore del testo, mentre l’interpretazione è affidata ad altri artisti. Si tratta quindi di un’attività creativa che affianca ai suoi impegni sportivi e che non rappresenta un cambio di percorso professionale.

In passato aveva già firmato il brano “Smog di Milano”, confermando il suo interesse per la scrittura musicale senza però intraprendere una carriera da cantante.

Il futuro resta tra i pali

Classe 2009, José Sebastiani continua infatti il suo percorso nel calcio come portiere delle giovanili dell’Udinese. Attraverso i social ha spiegato che la musica occupa il tempo libero, mentre la sua priorità resta l’attività sportiva e la crescita nel mondo del calcio.

Le dichiarazioni del giovane mettono così fine alle speculazioni nate dopo l’annuncio del nuovo brano, chiarendo che non esiste alcun progetto di lasciare il campo per il palcoscenico.

Amadeus interviene sulle indiscrezioni

Anche Amadeus è intervenuto per smentire alcune voci circolate online che ipotizzavano un possibile futuro musicale del figlio, arrivando persino a evocare un’eventuale partecipazione a Sanremo Giovani. Il conduttore ha precisato che si trattava di una notizia priva di fondamento.

Al momento, quindi, José Sebastiani continua a dividersi tra la passione per la scrittura musicale e gli allenamenti, con un percorso ben definito: il calcio resta il suo progetto principale, mentre la musica rappresenta uno spazio creativo da coltivare parallelamente.