Marco Giallini è uno degli attori italiani più amati e stimati in assoluto. Quanti i film e le serie Tv che lo hanno visto protagonista negli anni, da “Perfetti Sconosciuti” passando per le avventure del vicequestore Rocco Schiavone. Ora ecco che l’attore romano sarebbe pronto al matrimonio con la fidanzata Giorgia Battisti…

Marco Giallini, matrimonio in vista? L’indiscrezione

Classe 1963, Marco Giallini è uno degli attori più amati nel nostro Paese. Candidato per ben sei volte sia ai David di Donatello sia ai Nastri d’Argento premio, quest’ultimo, vinto tre volte, ovvero per “ACAB – All Cops Are Bastards”, “Perfetti Sconosciuti” e “Tutta colpa di Freud”. Giallini, inoltre, dal 2016 è il volto del vicequestore Rocco Schiavone, personaggio amatissimo dal pubblico. Soffermiamoci però sulla vita privata di Marco in quanto, dopo una foto pubblicata su Instagram dalla fidanzata Giorgia Battisti, è subito scoppiato il gossip: matrimonio in vista tra i due? La foto postata mostra l’attore romano seduto a un tavolo con in braccio Giorgia e, davanti a loro, una torta con la scritta “E allora sì.” Scritta che ovviamente ha fatto pensare subito alle possibili nozze, tanto che sono stati tantissimi i commenti di congratulazioni. Per ora però va detto che nessuno dei due ha risposto ai commenti quindi, per il momento, resta solo una supposizione. Quello che è certo è che la relazione sembra proprio proseguire a gonfie vele, basta vedere i loro sorrisi.

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Marco Giallini, chi è la fidanzata Giorgia Battisti

In attesa di scoprire se Marco Giallini e Giorgia Battisti diventeranno marito e moglie, cerchiamo di conoscere meglio lei. Classe 1989, Giorgia è giornalista e addetta stampa. L’incontro con l’attore romano risalirebbe al 2020, dopo la fine della relazione di Giallini con Stella Scarafoni. La prima apparizione pubblica di Marco e Giorgia risale invece al 2022 quando si presentarono insieme alla Festa del Cinema di Roma per poi scambiarsi un tenero bacio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. I due quindi stanno insieme da diversi anni, è tempo quindi di fiori d’arancio? Dopo la foto postata da lei, per i fan non ci sono dubbi. Staremo a vedere.

Marco Giallini: la perdita della moglie Loredana

Marco Giallini ha vissuto momenti molto difficili. Era infatti il 2011 quando sua moglie, Loredana, a cui era legato sin dall’adolescenza, morì improvvisamente a causa di una emorragia cerebrale. L’attore si trovò così a convivere con un dolore enorme e a dovere crescere da solo i due figli, Rocco e Diego che, quando la madre morì, avevano solamente 5 e 12 anni. Queste erano state le parole di Giallini nel corso di un’intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma La Confessione nel 2023: “A dodici anni dalla morte di mia moglie non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane”.