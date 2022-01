Perché Kabir Bedi dorme in salotto

Qualche giorno fa a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Kabir Bedi. Il celebre volto di Sandokan è così diventato un concorrente del reality a tutti gli effetti e ha dato il via al suo percorso. Con la sua pacatezza e i suoi modi gentili, l’attore si è già conquistato l’affetto della casa intera, tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Kabir infatti ha deciso di abbandonare la stanza che condivideva con i suoi compagni per andare a dormire in salotto. A quel punto Lulù Selassié ha chiesto a Bedi il perché della sua scelta e il gieffino ha così spiegato di non voler disturbare nessuno col suo russare. Queste le sue dichiarazioni:

“Dormivo in salotto perché russavo, disturbavo altre persone, non è giusto. Io non ho problemi a dormire in salotto, lascia stare. Non essere dispiaciuta”.

A quel punto Lulù Selassié ha invitato Kabir Bedi a non preoccuparsi, e a tornare in stanza, non volendo vederlo sul divano in salotto. Tuttavia l’attore ha prontamente fatto notare come le notti precedenti qualcuno lo abbia svegliato proprio per questo motivo:

“Disturbo, perché mi hanno svegliato qualche volta”.

Lulu chiede a Khabir perché la notte precedente abbia dormito sul divano e lui spiega che russando non voleva disturbare gli altri 💔 #gfvip pic.twitter.com/Qlr1rhqA9V — KD (@KD_mood) January 14, 2022

Naturalmente in molti sul web hanno notato l’altruismo di Kabir Bedi e numerosi utenti hanno speso delle bellissime parole per l’attore, che ha dimostrato di avere a cuore l’interesse degli altri Vipponi della casa. Senza dubbio nelle prossime settimane l’ex volto di Sandokan ci regalerà anche delle belle emozioni, e di certo non mancheranno grandi colpi di scena.

