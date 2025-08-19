Katia Ricciarelli ha raccontato a La Verità la sua delusione per non essere stata avvisata direttamente della morte di Pippo Baudo, appresa tramite messaggi. Non sarà ai funerali in Sicilia per motivi di salute: «Me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986».

Lo sfogo di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha condiviso tutto il suo dispiacere e la delusione per il modo in cui ha appreso della morte di Pippo Baudo, suo ex marito, in un’intervista al quotidiano La Verità:

«Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano: ‘ci dispiace molto per Pippo’. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva».

Il giorno successivo, Katia Ricciarelli si è recata alla camera ardente allestita presso il Teatro delle Vittorie (dove c’è stato anche l’abbraccio commosso con la figlia di Pippo Baudo), accompagnata da Mara Venier, che l’ha sostenuta in un momento di grande tristezza.

In quell’occasione ha rivisto la storica segretaria di Baudo, Dina Minna, e non ha nascosto la sua amarezza per non essere stata avvisata: «Le ho detto: “Telefonarmi no?” E lei niente. Mi ha detto che per lei Pippo era come suo padre. Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente».

Nonostante tutto, Katia ha voluto chiarire che non intende farne una polemica. Sperava che la notizia le arrivasse da Dina o dalla figlia di Baudo, ma ci ha tenuto a precisare che non sono loro le persone poco sincere di cui lei parla.

Katia Ricciarelli ha poi annunciato che non potrà partecipare ai funerali, previsti a Militello Val di Catania il 10 agosto, a causa di un problema di salute:

«Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano. E me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore».

Una scelta sofferta quella di Katia Ricciarelli, ma dettata da motivi fisici e dal desiderio di mantenere un ricordo del loro passato insieme.