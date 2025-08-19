Scopriamo insieme la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti in vista della seconda puntata del 19 agosto di Yoga Radio Estate.

Scaletta e uscita cantanti Yoga Radio Estate

Dopo il “buona la prima” del 12 agosto, qual è la scaletta del Yoga Radio Estate in vista della seconda puntata prevista oggi 19 agosto? Ecco l’ordine di uscita dei cantanti che prenderanno parte alla serata, rivelati da Davide Maggio:

The Kolors, Boomdabash, Tananai, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique. Poi ancora in ordine di uscita: Gabry Ponte, Tiromancino, Alex Wyse, Il Pagante, Settembre, Petit, Willie Peyote, Luk3, Nina Zilli e i Finley, Arianna.

Insomma tanta bella musica tutta da ascoltare… e da vivere!

Chi presenta Yoga Radio Estate

Vi state chiedendo chi presenta l’evento televisivo di Italia Uno? Nel 2025 conducono Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Entrambi saranno affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.

Le tappe

Ora che conosciamo la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti e chi presenta Yoga Radio Estate 2025 sappiamo anche quali sono tutte le tappe?

Dopo la puntata del 12 agosto a Reggio Emilia, quale sarà la location del secondo appuntamento? Per la puntata del 19 agosto la città ospitante è Forlì, con palco allestito in Piazza Aurelio Saffi.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono registrati nei mesi precedenti. Il tour è iniziato a Reggio Emilia il 24 giugno in Piazza della Vittoria, per poi proseguire a Forlì il 2 luglio in Piazza Saffi. Successivamente, ha fatto tappa a Modena con due serate consecutive, il 10 e 11 luglio, entrambe in Piazza Roma.

Dove vedere e dove fanno Yoga Radio Estate in streaming

Per quanto riguarda dove vedere e dove fanno in TV Yoga Radio Estate 2025 la diretta è disponibile su Italia 1 o sul canale 73 del digitale terrestre.

Come di consueto, però, si può attingere anche allo streaming per vedere e rivedere lo show ogni volta che volete.

Non solo mediante l’app di Radio Bruno, ma anche attraverso Mediaset Infinity.