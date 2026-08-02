Francesca Fagnani, la dieta e le abitudini alimentari della giornalista: dall’allenamento funzionale allo yoga, ecco come mantiene una forma fisica tonica e atletica.

Allenamento e yoga: così mantiene la forma fisica Francesca Fagnani

La giornalista ha raccontato alcuni aspetti della sua routine in un’intervista al Corriere della Sera lo scorso anno. Da diversi anni pratica allenamento funzionale insieme a un personal trainer, arrivando a dedicarsi all’attività fisica anche quattro volte alla settimana. Si tratta di un tipo di esercizio che coinvolge l’intero corpo e punta a sviluppare forza, equilibrio, coordinazione e stabilità, attraverso movimenti che interessano diversi gruppi muscolari.

A questa attività Francesca Fagnani affianca anche il Vinyasa Yoga, disciplina utile per lavorare sulla mobilità, sull’allungamento e sulla postura. La costanza sembra quindi essere l’elemento centrale del suo approccio allo sport: non una preparazione occasionale, ma una pratica inserita stabilmente nella sua quotidianità. Un dettaglio emerso anche in un video dietro le quinte, dove la giornalista si è mostrata mentre utilizzava degli elastici per allenare le braccia persino durante gli ultimi ritocchi prima di andare in scena. Un piccolo esempio di quanto l’attività fisica faccia parte delle sue abitudini.

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La dieta di Francesca Fagnani: il segreto del suo fisico

Sul fronte dell’alimentazione, invece, Fagnani non ha mai raccontato di seguire una dieta rigida o particolarmente restrittiva. Il suo approccio appare piuttosto basato sulla varietà e sull’equilibrio, senza eliminare alimenti come pane, pasta e dolci, consumati con moderazione. La giornalista ha inoltre manifestato in più occasioni il suo apprezzamento per la cucina tradizionale, compresi alcuni piatti di montagna come i taglieri di speck e il kaiserschmarren. Frutta e verdura, attenzione alla qualità degli ingredienti e uno stile di vita attivo completano un quadro improntato alla normalità più che alle rinunce.

Proprio il tema del benessere aveva però portato Fagnani al centro di una breve discussione televisiva lo scorso novembre. Durante un’intervista a Maria De Filippi a Belve, la giornalista aveva parlato della berberina, integratore associato al controllo dei livelli di colesterolo, citandola in tono colloquiale. Le sue parole avevano provocato reazioni e discussioni sui social, soprattutto sulla possibilità di parlare in televisione di prodotti legati alla salute senza un adeguato contesto. La vicenda aveva riportato l’attenzione sull’importanza di affidarsi a uno specialista per valutare eventuali integratori o trattamenti, soprattutto quando riguardano parametri come il colesterolo.

Tra televisione e allenamenti, emerge così il ritratto di una Francesca Fagnani che punta sulla costanza, più che su regole drastiche: attività fisica regolare, yoga, alimentazione varia e qualche concessione a tavola. Un equilibrio che accompagna quell’immagine energica e determinata che la giornalista porta con sé nello studio di Belve.