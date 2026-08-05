Georgina Rodriguez, con un lungo messaggio su Instagram, ha deciso di replicare agli hater, che l’hanno criticata per il suo fisico, definendola addirittura “grassa”. La compagna del noto calciatore Cristiano Ronaldo, suo prossimo sposo, ha deciso quindi di non rimanere in silenzio, mandando anche un messaggio molto importante per tutte le donne. Ma ecco le sue parole.

Georgina Rodriguez presa di mira dagli hater

Nell’era dei social ormai la maggior parte delle persone famose, soprattutto donne, vengono prese di mira dai cosiddetti hater, persone che si prendono la libertà di criticare, insultare e spesso anche minacciare, “protetti” da uno schermo e una tastiera. Georgina Rodriguez, influencer e compagna di Cristiano Ronaldo, ne sa qualcosa. Negli scorsi giorni infatti, dopo aver pubblicato alcuni scatti delle sue vacanze estive, è stata ricoperta di critiche, tra chi l’ha addirittura definita “grassa”. (C’è da dire però che molti utenti hanno anche preso le sue difese.) La futura sposa di CR7 ha deciso di non rimanere in silenzio, pubblicando un lungo sfogo su Instagram.

“La felicità non ha taglia”, Georgina Rodriguez risponde alle critiche sul suo fisico

Georgina Rodriguez ha deciso di rispondere a coloro che l’hanno criticata per il suo fisico con un lungo post su Instagram: “Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo. Nel corpo che mi sostiene, che mi ha permesso di abbracciare, di dare la vita, di cadere e di rialzarmi. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in ogni sua versione. In questi giorni ho visto ogni tipo di commento su alcune mie foto scattate su una barca. C’è chi commenta il mio corpo e chi, invece, mi difende. Il mio corpo cambierà, come cambia il corpo di tutte le donne. E spero che continui a farlo per molti anni, perché significherà che sarò ancora viva.”

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Georgina Rodriguez: il messaggio per i figli

Dopo aver letto i commenti poco lusinghieri sul suo corpo, Georgina Rodriguez ha deciso di rispondere agli hater. Nel lungo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’influencer ha anche voluto mandare un messaggio ai propri figli: “Sono madre di sei figli meravigliosi, tre dei quali sono femmine che un giorno diventeranno grandi donne. E se c’è una cosa che desidero insegnare loro, insieme a Cris, di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo, è che il valore di una persona non può mai dipendere dall’aspetto fisico né dall’opinione degli sconosciuti.” Parole forti e importanti quelle di Georgina, non solo per i propri figli ma anche per tutte le donne che troppo spesso vengono criticate e giudicate solo per il proprio aspetto fisico.