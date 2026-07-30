Matrimonio del calciatore rimandato? La data del 1° agosto è stata smentita e il tanto atteso “sì” potrebbe slittare ancora.

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sembrava ormai imminente, tanto che era già circolata una data precisa per il grande giorno. Ma qualcosa è cambiato: le nozze del calciatore e della compagna non sarebbero infatti previste per il 1° agosto e il tanto atteso “sì” potrebbe dover attendere ancora.

“Non ci sarà nessun matrimonio”, saltano le nozze vip più attese dell’anno: cosa si è saputo

Sembrava ormai questione di giorni, ma il matrimonio più atteso dell’estate potrebbe dover aspettare ancora. Le indiscrezioni che indicavano sabato 1° agosto come il giorno delle nozze sono state infatti smentite. Per il momento, dunque, non ci sarebbe alcuna data ufficiale fissata per il matrimonio. A far circolare l’ipotesi di una cerimonia imminente erano stati diversi dettagli: un presunto invito, il riferimento a una location esclusiva nei dintorni di Lisbona e persino le indicazioni sull’abbigliamento degli ospiti, che avrebbero dovuto presentarsi vestiti completamente di nero. Secondo il programma portoghese V+ Fama, la celebrazione sarebbe dovuta iniziare alle 17 nella Quinta da Regaleira, a Sintra.

La voce aveva rapidamente fatto il giro del web, anche perché sarebbe arrivata a quasi un anno dalla proposta di matrimonio, avvenuta il 12 agosto 2025. A ridimensionare le indiscrezioni è stata però ¡HOLA!, che, dopo aver effettuato alcune verifiche, ha escluso che le nozze possano svolgersi proprio questo fine settimana.

Anche la presunta location sembra rendere poco plausibile lo scenario. La Quinta da Regaleira risulta infatti normalmente accessibile ai visitatori il 1° agosto e, in serata, dovrebbe ospitare l’appuntamento musicale “A Todasa As Mulheres”, con la partecipazione della cantante e produttrice Silvana Peres. Un programma difficilmente conciliabile con una cerimonia privata di tale portata. La struttura avrebbe preferito non fornire spiegazioni, rispondendo soltanto con un “no comment”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: il desiderio di un matrimonio intimo

La smentita, tuttavia, non significa che il progetto di sposarsi sia stato accantonato. Dopo quasi dieci anni insieme e cinque figli, il matrimonio continuerebbe a rappresentare un importante passo nella relazione. Lo stesso Cristiano Ronaldo aveva raccontato a Piers Morgan che le nozze sarebbero arrivate dopo i Mondiali, senza però indicare quando e dove. Nel corso dei mesi erano state avanzate diverse ipotesi sulla possibile destinazione della cerimonia, da Madeira, terra d’origine del campione, fino alla più recente pista legata a Sintra. La coppia, però, sembrerebbe intenzionata a proteggere il più possibile questo momento della propria vita privata. In passato, infatti, era stato spiegato il desiderio di organizzare una celebrazione “molto intima, personale, privata”, senza trasformarla in un grande evento mediatico.

Anche la proposta aveva seguito questa linea: sarebbe arrivata in un momento estremamente personale, nella camera da letto, dopo che le figlie avevano chiesto al padre quando avrebbe domandato alla madre di sposarlo. Il gesto si era concluso con la consegna di un anello dal valore stimato intorno ai 5 milioni di dollari.

Cristiano Ronaldo, tra Al Nassr e famiglia: matrimonio ancora in attesa

A incidere sulla scelta della data potrebbero essere anche i numerosi impegni professionali. Terminata l’esperienza ai Mondiali 2026, il fuoriclasse si prepara infatti a concentrarsi nuovamente sulla stagione con l’Al Nassr. La competizione iridata rimane inoltre l’unico grande trofeo ancora assente dalla sua collezione.

Nel frattempo, la famiglia sta approfittando dell’estate per trascorrere tempo insieme lontano dalla pressione mediatica, alternando giornate al mare, partite a golf, allenamenti, incontri con gli amici e momenti dedicati ai figli.

Proprio il fitto calendario di Cristiano Ronaldo potrebbe spostare ulteriormente il grande giorno: secondo ¡HOLA!, le nozze potrebbero infatti essere celebrate verso la fine del 2026 oppure nel corso del 2027. Intanto, il legame con l’Arabia Saudita sembra consolidarsi anche sul piano personale. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe investito in due ville di lusso all’interno del complesso Nujuma, sul Mar Rosso. Un’ulteriore scelta che confermerebbe quanto il Paese sia diventato centrale nella loro quotidianità, tra carriera, famiglia e vita privata.